MLB》瑞佐雙響助拳 小熊扳倒巨人戰績緊咬紅雀（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕小熊明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）本場繳出3支3外，其中包括兩發陽春砲貢獻2分打點另跑回3分，幫助今先發6局失3分的漢默斯（Cole Hamels）拿下本季第7勝，最終小熊在主場以5：3擊敗同為外卡競爭者的巨人收下3連勝，巨人則是苦吞2連敗。

瑞佐敲出2發全壘打幫助小熊取得勝利。（今日美國）

1局上半小熊第二棒右外野手的卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）用一發陽春砲替主隊先馳得點，這名新同學整場5打數3安打完成猛打賞表現，2出局後瑞佐再補上一支右外野的陽春彈，小熊首局先下2分。

請繼續往下閱讀...

卡斯泰拉諾斯本場敲3安包括1發陽春砲。（今日美國）

2局上半巨人雖靠著史雷特（Austin Slater）的兩分砲追平比數，但3局下半瑞佐又開轟超前比數為3：2。4局上半，巨人中外野手皮拉爾（Kevin Pillar）瞄準一顆偏高的快速球大棒一揮，將小白球送出左外野大牆，使巨人2度追平戰局。

之後小熊靠著拉克羅伊（Jonathan Lucroy）的內野安打及坎普（Tony Kemp）的高飛犧牲打再下2城，最後終結者「金寶」金布瑞（Craig Kimbrel）後援1局0失分成功關門，收下本季第10次救援成功，最終小熊以5：3收下勝利。

小熊目前戰績67勝58敗在國聯中區排名第2，落後龍頭紅雀僅半場差，國聯外卡則暫居第2。巨人目前63勝63敗，勝率剛好5成於國聯西區和響尾蛇並列第2，外卡排名第6，落後小熊4.5場差。

漢默斯今主投6局失3分，拿下本季第7勝。（今日美國）

金布瑞（圖右）後援1局無失分拿下本季第10次救援成功。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法