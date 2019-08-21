桌球》捷克公開賽 江宏傑贏了歐洲冠軍傷了腰

江宏傑在闖進男單資格賽第三輪後也傷了腰。（取自江宏傑臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕2019年捷克桌球公開賽資格賽開打，「桌球王子」江宏傑連續兩場在「7局大戰」中艱苦獲勝，但也付出腰傷代價，今晚在男單資格賽第三輪將決戰奧地利好手費格爾。

世界排名滑落至441的江宏傑，這一站表現出色，他首輪對上世界排名138的俄羅斯選手李文特索夫，克服局數0:3落後，連追4局完成驚天大逆轉。

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次輪面對曾獲2016年歐洲錦標賽男單冠軍、世界排名29的法國名將萊貝松，江宏傑在3:1領先時雖一度錯過賽末點，被對手扳成3:3。但決勝局，小傑在4:5落後時，接發球果斷擰球得手，加上球神相助，兩度幸運擦邊，終場以11:7拿下。

賽後，江宏傑也在臉書自爆:「晉級了下一輪，但我的腰也傷了，我的腰好痛啊﹗希望明天起床一切沒事。」

上週保加利亞公開賽闖進16強的陳建安，在次輪也以4:1輕取印度選手塔卡爾，第三輪將遭遇中國朱霖峰。

青奧銀牌洪子翔也先後解決羅馬尼亞、阿根廷對手，今晚將對上世界排名55的奧地利好手賈多斯。

上週保加利亞公開賽勇闖8強的38歲老將莊智淵，資格賽次輪面對世界排名215的德國新秀歐特，在局數3:1領先下連丟3局，爆冷出局。

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