MLB》糗爆！ 貝林傑敲安衝三壘 拚到球褲都掉了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇年輕球星貝林傑（Cody Bellinger）今在滿壘時敲安清空壘包，生涯單季新高第100打點進帳，但衝三壘時被紅土「銃康」，球褲被地面扯掉還被觸殺出局，被大聯盟官網下標「打點生涯新高、球褲生涯新低」幽默調侃。

道奇今在4局下形成滿壘，輪到貝林傑打擊，他在滿球數時把球掃到右外野，落地形成清壘安打，隊友全都回壘得分，讓貝林傑本季第100分打點入袋，寫生涯單季新高，但貝林傑撲向三壘時發生意外，滑壘時球褲竟被地面扯下。

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莫名被脫褲子的貝林傑狼狽遭觸殺，成為道奇該局最後1個出局數，貝林傑攤在地上哭笑不得，三壘審判他出局後還出手拉他一把、拍拍他的肩膀，貝林傑起身後把球褲穿回去，忍不住被剛剛的意外逗笑。

貝林傑撲壘不慎，連球褲也一起滑掉了。（取自MLB）

貝林傑「掉褲子」的糗事火速成為笑柄，大聯盟以「貝林傑打點生涯新高、球褲生涯新低」為標題，詳細描述貝林傑的糗事經過，各家媒體也不放過他，紛紛以「貝林傑單季100打點是生涯新高，他的褲子呢？生涯新低」、「貝林傑清空壘包、搞丟褲子」、「必看：貝林傑褲子掉了」大肆猛虧貝林傑。

大聯盟官網還說，貝林傑不僅搞丟了球褲，也搞丟了相當稀有的三壘安打，貝林傑本季猛轟42發全壘打，但至今只有2支三壘安打。他也成為繼2014年「A-Gon」岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）後，道奇隊史近5年首位達陣單季100分打點的球員。

貝林傑單季100打點寫生涯新高。（USA TODAY Sports）

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