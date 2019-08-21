MLB》「天才小史」好投也沒用 馬堤致勝3分砲率海盜洗劫國民（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕國民先發投手史崔斯柏格（Stephen Strasburg）今面對海盜繳出7局無失分的優異成績單，只可惜後援投手不只把「小史」勝投資格搞砸，還丟了比賽勝利，海盜靠著馬堤（Starling Marte）於8局平手時所敲的致勝3分砲，終場以4：1在主場逆轉國民。

天才小史投7局無失分依舊無法收下本季第16場勝投。（法新社）

5局上半時由國民率先展開攻勢，兩出局1一壘上有人，今擔任3棒三壘手的倫登（Anthony Rendon）擊出二壘安打，送回壘上因觸身球上壘的伊頓（Adam Eaton），幫助國民先馳得點，倫登本場繳出3打數3安打外加1次保送，上壘率百分百。

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戰況到了8局下半開始變化，海盜靠著一支安打、保送，以及觸擊短打所形成的安打攻占滿壘，雷諾茲（Bryan Reynolds）擊出中間方向的高飛犧牲打追平比分，接著下一棒的馬堤直接大棒一揮將球送上觀眾席，靠著這發3分砲，海盜奠定勝基，最終以4：1擊敗由小史先發的國民。

馬堤敲出致勝3分砲外還貢獻一次美技接殺。（美聯社）

海盜先發投手亞契（Chris Archer）因右肩不適僅投1局就退場，接替投球的霍梅斯（Clay Holmes）投3.2局被敲1安失1分，後援1.1局被敲1安無失分的瓦茲奎茲（Felipe Vazquez）則幸運地收下本季第3勝。

國民先發投手史崔斯柏格主投7局被敲4安無失分，另送出6K 無關勝敗，蘇耶洛（Wander Suero）中繼上場，沒能抓到半個出局數還被敲2安外加1個保送，共失3分苦吞本季第7敗。

值得一提的是比賽第9局上半，國民的肯德瑞克（Howie Kendrick）擊出一支中又外野深遠的飛球，眼看就要形成長打的球，硬是被今天掃出全壘打的馬堤用美技守備接殺出局，這個美技守備製造了本場比賽最後一個出局數。

（影片來源：大聯盟官網）

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