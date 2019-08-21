NBA》「是時候該續約了！」 防守悍將招手向火箭喊話

P.J.塔克（左）防守、鞏固籃板的能力備受肯定。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭前鋒P.J.塔克 （P.J. Tucker）之前因腳踝扭傷確定將退出世界盃美國代表隊，不過雖然有傷在身，今卻有媒體指出P.J.塔克已經喊話向火箭招手，而休士頓大軍對於這位防守悍將表現也相當滿意，雙方已經接近達成續約共識。

P.J.塔克2017年和火箭簽下了一份4年3188萬美元的合約，其中受保障金額為2648萬美元，這份合約預計會在2年後到期，而他前三年薪水完全保障，但第四年也就是2020-21賽季只有部分薪水受倒保障。

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「時間已經差不多了！」塔克受訪被問到是否會與火箭續約時說道，「現在差不多到我可以續約的時間了，我對這些都保持樂觀的態度，所以我們就看看會發生什麼事吧。」

P.J.塔克頻扮奇兵，上季場均能繳出7.3分、5.8籃板，是火箭隊不可或缺的重要一員，而他在防守上更能發揮極大的作用，在西部準決賽中死守「KD」杜蘭特（Kevin Durant）堪稱火箭最搶眼的綠葉，上個賽季只差一分就能入選NBA最佳防守陣容第二隊，表現相當吸睛。

而先前《ESPN》報導指出，塔克原本正與美國男籃一同參加集訓，但在球隊飛往澳洲前一天練習時，卻不慎扭傷腳踝，隨後也決定退出國家隊，返回休士頓接受治療。

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