MLB》生涯首挨菜鳥雙響 克蕭躍居隊史最多勝左投（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）今天先發6局挨3發陽春砲，被球星之子畢歇特（Bo Bichette）演出單場雙響，但打線給予5轟火力奧援，道奇以16：3轟垮藍鳥，克蕭摘下生涯第166勝，躍居道奇隊史最多勝左投。

克蕭今天開賽第2球就挨轟，被藍鳥名將之子畢歇特擊出左中外野陽春砲，3局上又是開局遇襲，被藍鳥費雪（Derek Fisher）再添一發陽春砲。6局上克蕭又挨打，同樣是開局第一球被轟，畢歇特成為唯一史上第一位對克蕭單場雙響的菜鳥。

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畢歇特對克蕭單場雙響，菜鳥第一人。（USA TODAY Sports）

.@19boknows is only the 6th player – and youngest! - to have a multi-HR game against Clayton Kershaw （A. Dunn, C. González, J. Werth, J. Bruce and J. Reyes）. pic.twitter.com/OXcim1cCTJ — MLB Stats （@MLBStats） 2019年8月21日

但道奇用充沛火力護航克蕭，波洛克（A.J. Pollock）和史密斯（Will Smith）率先開砲，全隊猛敲5轟支援克蕭，今天15安有10支是長打，狂吃大局以16：3爆打藍鳥。克蕭用89球完成6局優質先發，拿到生涯第166勝，超越「上帝的左手」柯法斯（Sandy Koufax），成為道奇生涯最多勝的左投。

克蕭躍居道奇隊史最多勝左投。（USA TODAY Sports）

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