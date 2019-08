MLB》生涯首挨菜鳥雙響 克蕭躍居隊史最多勝左投（影音）

〔體育中心/綜合報導〕道奇王牌克蕭(Clayton Kershaw)今天先發6局挨3發陽春砲,被球星之子畢歇特(Bo Bichette)演出單場雙響,但打線給予5轟火力奧援,道奇以16:3轟垮藍鳥,克蕭摘下生涯第166勝,躍居道奇隊史最多勝左投。

克蕭今天開賽第2球就挨轟,被藍鳥名將之子畢歇特擊出左中外野陽春砲,3局上又是開局遇襲,被藍鳥費雪(Derek Fisher)再添一發陽春砲。6局上克蕭又挨打,同樣是開局第一球被轟,畢歇特成為唯一史上第一位對克蕭單場雙響的菜鳥。

畢歇特對克蕭單場雙響,菜鳥第一人。(USA TODAY Sports)

.@19boknows is only the 6th player – and youngest! - to have a multi-HR game against Clayton Kershaw (A. Dunn, C. González, J. Werth, J. Bruce and J. Reyes). pic.twitter.com/OXcim1cCTJ