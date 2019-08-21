MLB》狂！內角壞球撈成深遠二壘安 大谷本季第8度猛打賞（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使今與遊騎兵進行雙重戰，日間比賽未先發的大谷翔平在第二戰擔任第三棒指定打擊，他單場5支3、本季第8度繳出猛打賞，同時也將自己的連續安打場次紀錄堆高到11場，有機會繼續再寫新猷。

大谷本場首安出現在4局上，他擊出游擊方向的強勁滾地球，雖遭遊騎兵三壘手佛西瑟（Logan Forsythe）攔下，仍靠著速度順利站上一壘。6局上兩出局後，大谷再從先發投手柏克（LBrock Burke）手中敲出一支中外野方向的穿越安打，但天使沒能延續攻勢，該半局結束後還是以0：2落後。8局上一樣是兩出局後，大谷面對牛棚投手凱利（Shawn Kelley ）投出的一顆低角度內角滑球，硬是拉成右外野方向的二壘安打，也讓一壘上的跑者順利回來得到天使本場比賽第1分。

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9局上天使靠著古德溫（Brian Goodwin）的陽春砲追平比數，雙方鏖戰到11局，11局下半一二壘有人、二壘手Nick Solak擊出滾地球，天使老將普侯斯發生守備失誤，在二壘上的迪謝茲（Delino DeShields）回來得到致勝分，天使也連兩天慘遭對手說再見。

大谷翔平今上演猛打賞，也將自己的連續安打場次堆高到11場。（美聯社）

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