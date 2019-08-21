NBA》質疑湖人選才眼光 火箭舊將為甜瓜不惜槓詹皇（影音）

甜瓜安東尼至今仍在尋覓新東家。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昔日風光的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），去年11月與火箭分道揚鑣，又被公牛裁掉後超過8個月無球可打，先前曾傳出湖人有意網羅他，不過迄今卻毫無動靜，前火箭球員懷特（Royce White）日前不惜槓上詹皇，公開質疑湖人在簽人的眼光。

生涯10度入選明星賽的甜瓜，遭火箭釋出後，就不曾在NBA出賽，目前仍在等待新東家，雖然之前曾傳出湖人有意網羅他，讓他能和好兄弟「詹皇」詹姆斯（LeBron James）一起拚江山，不過湖人最後卻選擇先簽下前布魯克林籃網前鋒杜德利（Jared Dudley），讓懷特相當不解。

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「香蕉船兄弟」安東尼（左一）和湖人球星詹姆斯（右一）是交情非常要好的朋友。（資料照，歐新社）

「LeBron 怎麼能讓他的香蕉船兄弟一直苦等？然後他們（湖人）竟然先去簽了杜德利而不是甜瓜？」懷特受訪時忿忿不平的說道，「如果有人看到這，心裡覺得杜德利真的可以贏甜瓜的話，我會直接賞你一巴掌。」

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28歲的懷特是2012首輪第16順位被火箭選中的新秀，火箭原本對他寄予厚望，但是因為懷特患有焦慮症的困擾，不敢搭飛機，且對於合約及出賽一直有意見，最後在新秀球季後就被火箭交易，不過他從加拿大國家籃球聯盟重新出發表現亮眼，還曾拿下2017年的MVP。

懷特曾是火箭陣中的麻煩球員。（資料照，美聯社）

而被懷特點名的杜德利很快也做出回應，他在受訪時表示：「這不是甜瓜VS我的對抗，甜瓜絕對是名人堂球員無誤，我們所有人都希望能看到他回歸，懷特在這件事情上直接點名我，讓我很困惑，但我認為在NBA中並不是看誰比較強，該選擇的是能讓球隊更好的球員才對。」

杜德利被懷特點名不如甜瓜。（資料照，法新社）

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