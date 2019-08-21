跆拳道》史上第一次！ 召開理事會竟要請鎖匠破門

〔記者廖聿偉／台北報導〕全國跆拳道協會今召開第12屆理事會第1次臨時理事會，由於副理事長張火爐發起，今總共有19名理事出席，未料協會卻大門鎖住，到場理事在樓下空等超過一小時，還花800元請鎖匠開門，但最後卻發現是從裡面反鎖，最後臨時理事會被迫取消，擇日再開。

跆拳道協會大門深鎖，理事在樓下空等。（記者廖聿偉攝）

到場的理事相當不滿，立刻發起罷免理事長吳兩平案，全部33名理事，總共有19名理事簽署贊成。張火爐表示，「上一次其實已簽署罷免書，但部分理事認為應該要給吳兩平機會，所以並未送去體育署，但如今卻變本加厲，我們忍無可忍。」

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今天的臨時會原本要討論108年收支決算及七月份駐會監察報告，以及人事任命案，但都被迫延後，張火爐說，「這一個月協會空轉傷害太大，我們本來計畫讓三名副祕書長復職，恢復協會業務，但最終卻遭到鎖門抵制。」

本次臨時理事會由體育署核准，體育署競技組盧淑姿和內政部合團司代理科長鄭惠軒皆出席，且臨時會不得任意更改地點，理事進不去跆協，只能擇期再開。

張火爐認為，「正常上班時間，協會卻大門深鎖，甚至有人在內反鎖，讓整個跆協都大亂，我們明天就會將罷免案送到主管機關，期盼能盡快讓跆拳道業務恢復運行。」

副理事長張火爐（右）發起罷免。（記者廖聿偉攝）

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