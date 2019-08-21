日職Live》清宮幸太郎開砲了！ 火腿先發慘遭KO退場

第二局
2局下，火腿先發加藤貴之本局連連挨打，山川穗高敲出左外野陽春砲，西武再度超前。佐藤龍世敲安，金子侑司開轟，西武4：1領先，秋山翔吾內野安打，源田壯亮再敲安，西武5：1領先，加藤貴之1.1局失掉5分退場。
2局上，清宮幸太郎首棒上來轟出全壘打，本季第4轟，火腿追成1：1平手。渡邊諒遭三振。王柏融敲出二壘上方高飛球被接殺。
請繼續往下閱讀...
第一局
西武進攻，首棒秋山翔吾就安打上壘，下一棒源田壯亮雖然敲游擊滾地球，眼看要形成雙殺，但火腿游擊手石井一成傳球失誤，源田上到二壘，森友哉敲出安打，西武1：0領先。
賽前報導
王柏融昨天擊出1支安打，終止連8打數無安打，但日本火腿又輸球，戰績落到洋聯倒數第2，今天要客場續戰西武，王柏融改打第6棒DH。
火腿
1（中）西川遥輝
2（右）大田泰示
3（左）近藤健介
4（一）清宮幸太郎
5（二）渡辺諒
6（指）王柏融
7（三）横尾俊建
8（游）石井一成
9（捕）清水優心
投手：加藤貴之
西武
1（中）秋山翔吾
2（游）源田壮亮
3（捕）森友哉
4（指）中村剛也
5（二）外崎修汰
6（一）山川穂高
7（右）木村文紀
8（三）佐藤龍世
9（左）金子侑司
投手：榎田大樹