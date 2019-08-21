日職Live》清宮幸太郎開砲了！ 火腿先發慘遭KO退場

第二局

2局下，火腿先發加藤貴之本局連連挨打，山川穗高敲出左外野陽春砲，西武再度超前。佐藤龍世敲安，金子侑司開轟，西武4：1領先，秋山翔吾內野安打，源田壯亮再敲安，西武5：1領先，加藤貴之1.1局失掉5分退場。

2局上，清宮幸太郎首棒上來轟出全壘打，本季第4轟，火腿追成1：1平手。渡邊諒遭三振。王柏融敲出二壘上方高飛球被接殺。

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第一局

西武進攻，首棒秋山翔吾就安打上壘，下一棒源田壯亮雖然敲游擊滾地球，眼看要形成雙殺，但火腿游擊手石井一成傳球失誤，源田上到二壘，森友哉敲出安打，西武1：0領先。

賽前報導

王柏融昨天擊出1支安打，終止連8打數無安打，但日本火腿又輸球，戰績落到洋聯倒數第2，今天要客場續戰西武，王柏融改打第6棒DH。

火腿

1（中）西川遥輝

2（右）大田泰示

3（左）近藤健介

4（一）清宮幸太郎

5（二）渡辺諒

6（指）王柏融

7（三）横尾俊建

8（游）石井一成

9（捕）清水優心

投手：加藤貴之

西武

1（中）秋山翔吾

2（游）源田壮亮

3（捕）森友哉

4（指）中村剛也

5（二）外崎修汰

6（一）山川穂高

7（右）木村文紀

8（三）佐藤龍世

9（左）金子侑司

投手：榎田大樹

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