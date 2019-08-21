中職》中信兄弟季中選秀 4新人披黃衫加盟

魏碩成。（中信兄弟提供）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟今年度季中選秀一共選入8名年輕小將，上個月已與第一指名的岳政華簽約，今再宣佈與魏碩成、張聖豪、黃弘毅及邱志恆簽約。

投手魏碩成出生於台中，22歲，來自遠東科技大學，左投左打，獲中信兄弟第二指名青睞。中信兄弟球團給予魏碩成380萬元簽約金肯定，一軍月薪10萬、 二軍月薪8萬，另有激勵獎金50萬元。

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捕手張聖豪出生於台東，18歲，來自東大體中，左投左打，獲中信兄弟第四指名選入。中信兄弟球團給予張聖豪220萬簽約金肯定，一軍月薪7 萬、二軍月薪5.5萬，合約長度3.5年，另有激勵獎金40萬。

張聖豪。（中信兄弟提供）

投手黃弘毅出生於台東，18歲，來自東大體中，右投右打，獲中信兄弟第五指名選入。中信兄弟球團給予黃弘毅130萬簽約金肯定，一軍月薪7萬、二軍月薪5萬，合約長度3.5 年，另有激勵獎金 40 萬元。

黃弘毅。（中信兄弟提供）

野手邱志恆出生於苗栗，18歲，來自穀保家商，右投右打，獲中信兄弟第八指名選入。中信兄弟球團給予邱志恆一軍月薪7萬、二軍月薪5萬及激勵獎金80萬。

魏碩成、邱志恆將於今日至屏東二軍基地報到；張聖豪、黃弘毅則安排明日體檢，待體檢通過後加入球隊。

邱志恆。（中信兄弟提供）

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