羽球世錦賽》戴資穎直落2打敗印尼20歲小將 晉級女單16強

戴資穎晉級16強。（BadmintonPhoto提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2019年瑞士巴塞爾世界羽球錦標賽今日進行第3天賽事，首輪輪空的台灣一姊戴資穎首戰以21：15、21：14擊敗世界排名28印尼的菲特里亞妮，取得女單16強門票，明日將遭遇南韓選手金佳恩。

第2種子的戴資穎未與菲特里亞妮（Fitriani Fitriani）交過手。小戴上次出賽是7月下旬的超級750系列日本公開賽，當時於8強止步，再來就待在台灣全力備戰世錦賽，歷經逾3週的休息，她在首局前段最多領先對手3分，下半局則逐步找到手感，靠著7：2攻勢擴大領先，也成功先馳得點。

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戴資穎首戰擊敗世界排名28印尼的菲特里亞妮，取得女單16強門票。（BadmintonPhoto提供）

菲特里亞妮在次局連2球將球落點誤判，戴資穎獲得好的開始，該局掌握較多的主動攻擊節奏，於6：4領先更連取4分，在技術暫停前取得11：5優勢。不過，小戴下半局卻被菲特里亞妮打出9：2攻勢，陷入13：14落後，好在她有穩住陣腳，回敬一波8：0攻勢，直取16強門票。

戴資穎明日對手為世界排名29的金佳恩，雙方過去無交戰紀錄。金佳恩今年在超級300美國公開賽、超級100中國陵水大師賽闖入決賽，於陵水賽奪下本季首冠，美國則屈居亞軍。

女雙部份，世界排名35的許雅晴／胡綾芳與世界排名15的馬來西亞鄒美君／李明艷大戰3局，以15：21、21：13、11：21吞敗，無緣躋身16強。

戴資穎。（BadmintonPhoto提供）

戴資穎。（BadmintonPhoto提供）

戴資穎。（BadmintonPhoto提供）

戴資穎晉級16強。（BadmintonPhoto提供）

戴資穎晉級16強。（BadmintonPhoto提供）

戴資穎16強戰將遭遇南韓選手金佳恩。（BadmintonPhoto提供）

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