日職》王柏融觸身球跑回一分 火腿慘遭西武打爆

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在客場對西武獅，王柏融擔任先發第6棒DH，3打數沒有敲出安打，另有1次觸身球保送，火腿隊單場發生5次失誤，終場6：11敗給西武。加上在洋聯墊底的歐力士今天贏球，兩隊勝差只剩下0.5場，明天若火腿再輸、歐力士贏球，火腿就會變洋聯爐主。

火腿首局就因傳球失誤加上森友哉適時安打，陷入1分落後。但下個半局清宮幸太郎敲出陽春砲，本季第4轟幫助火腿追平。王柏融這局首打席，敲出二壘上方高飛球被接殺。

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火腿先發加藤貴之此役僅投1.1局，挨山川穗高陽春砲、金子侑司2分砲，一共失掉5分，被KO退場，但球隊在5局上吹起反攻號角，王柏融率先觸身球上壘帶起攻勢，大田泰示滿壘時敲出適時安打追成4：5落後。

西武5局下靠著山川穗高的2分砲再度拉開比分，王柏融第6局、第8局再度上場打擊，分別敲出一壘方向滾地球遭刺殺、右外野強勁飛球被接殺。火腿一路苦追，但欠缺臨門一腳，守備單場一共出現5次失誤，游擊手石井一成個人包辦2次，終場就以6：11吞敗。

王柏融單場4打席1次上壘，沒有敲出安打，打擊率下降到.275，最近5場比賽打擊率.211。

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