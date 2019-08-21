籃球》富邦勇士找林志傑加盟 夢想家也有重量級補強

夢想家找來上個賽季在日本B Leauge效力的羅素（Cullen Russo）。（夢想家提供）

〔體育中心／綜合報導〕夢想家在2018-19 ABL球季結束後隨即展開補強計畫，參考如去年的隊形，球隊需要大號的3-4號搖擺人及全能的禁區支柱。因此球團經過多方接觸，找來上個賽季在日本B Leauge效力的羅素（Cullen Russo）加盟，增強鋒線戰力。

富邦勇士將於明天舉行林志傑的加盟記者會，上季找來田壘加盟的夢想家，今夏也醞釀補強。除了即將抵台的羅素，球團將陸續公布教練人選以及其他補強，目前著眼於9月底的花蓮觀護盃，球迷們屆時可以看到夢想家全新陣容。

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羅素身高6呎9吋（206cm）體重109公斤，在NBA G-League的體測數據記載羅素脫鞋身高206公分，球風奔放，面框進攻技巧多元，籃板及防守積極能有效壓制對手鋒線。

年僅25歲的羅素畢業於NCAA D1 Fresno state，畢業後在G-League出賽過一場，隨後轉至以色列聯賽的Maccabi球隊繳出場均 20.3分7.5籃板1.8抄截，兩分球命中率63%、三分命中率32.5%優異的數據。

上個賽季效力日本B League的Aomori Watts出賽54場，場均上場時間達38.8分鐘，貢獻 22.3分11.4籃板1.3火鍋2.3抄截，攻守都是球隊不可或缺的角色。

寶島夢想家股東之一的陳立宗，同時也身為制服組一員，對於羅素的球風及背景表示肯定並說：「羅素是能跑快攻的長人，他的高度和移動靈敏性，可以破壞對手防線，特別是有了他再與禁區大個相互配合，相信可以讓我們本土得到夠多三分空檔。」有著羅素的加入，夢想家下個賽季在禁區、鋒線調度將會如虎添翼。

寶島夢想家自六月即開始進行球隊集訓，球隊將以全新陣容積極備戰於9月24至9月29的花蓮觀護盃邀請賽以及10月底的馬來西亞國際籃球邀請賽。

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