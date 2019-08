羽球世錦賽》戴資穎霸氣收尾 外媒驚呼：這就是她！

戴資穎首戰擊敗印尼好手菲特里亞妮,取得女單16強門票。(BadmintonPhoto提供)



〔體育中心/綜合報導〕台灣羽球一姐戴資穎昨天在世界羽球錦標賽32強戰中,僅花了33分鐘就直落二擊敗印尼好手特里亞妮,順利挺進16強,小戴後半段的進攻猛烈,連拿8分漂亮收尾,讓外媒不禁驚呼「這就是戴資穎」。

戴資穎以21:15拿下首局,次局一開始最多握有11:5得領先,未料特里亞妮吹起反攻號角,拉出一波9:2攻勢,反以14:13超前,所幸戴資穎及時回穩,發動凌厲攻勢反超比分,一口氣連拿8分收下勝利,最後以21:14赢球。

戴資穎次局連拿8分收尾,印度媒體《滾動》(Scroll.in)的專欄作家Vinayakk Mohanarangan在推特上驚呼,「這就是戴資穎」來稱讚小戴的高水準表現。

戴資穎晉級16強後,今天將與世界排名29的南韓女將金佳恩爭奪8強門票。

