晴時多雲

羽球世錦賽》戴資穎霸氣收尾 外媒驚呼：這就是她！

2019/08/22 06:53

戴資穎首戰擊敗印尼好手菲特里亞妮，取得女單16強門票。（BadmintonPhoto提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣羽球一姐戴資穎昨天在世界羽球錦標賽32強戰中，僅花了33分鐘就直落二擊敗印尼好手特里亞妮，順利挺進16強，小戴後半段的進攻猛烈，連拿8分漂亮收尾，讓外媒不禁驚呼「這就是戴資穎」。

戴資穎以21：15拿下首局，次局一開始最多握有11：5得領先，未料特里亞妮吹起反攻號角，拉出一波9：2攻勢，反以14：13超前，所幸戴資穎及時回穩，發動凌厲攻勢反超比分，一口氣連拿8分收下勝利，最後以21：14赢球。

戴資穎次局連拿8分收尾，印度媒體《滾動》（Scroll.in）的專欄作家Vinayakk Mohanarangan在推特上驚呼，「這就是戴資穎」來稱讚小戴的高水準表現。

戴資穎晉級16強後，今天將與世界排名29的南韓女將金佳恩爭奪8強門票。

戴資穎今天將與南韓女將金佳恩爭奪8強門票。。（BadmintonPhoto提供）

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