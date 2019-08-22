小天小戴今搶8強門票、張奕掛帥先發 今日賽事預告與轉播

戴資穎。（BadmintonPhoto提供）





自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

世界羽球錦標賽進入16強，台灣一哥周天成將碰上新加坡22歲小將駱建佑，而台灣一姊戴資穎則將出戰世界排名29的金佳恩，爭取8強門票，球迷們記得鎖定轉播幫我國好手加油打氣！

今日MLB將有三場賽事轉播，首先由費城人迎戰紅襪，史邁利（Drew Smyly）將對上紅襪塞揚強投波瑟羅（Rick Porcello），同時間遊騎兵將坐鎮主場迎戰天使，兩隊昨日雙重賽戰果各勝一場，遊騎兵在第二場的延長賽中扳回一城，另外還有洋基對上運動家，昨日運動家以6:2守住主場，今日洋基由哈普（J.A. Happ）先發，別錯過電視轉播囉！

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日職方面有兩場賽事轉播，下午5點由軟銀主場挑戰歐力士，昨日歐力士14:4大勝軟銀，張奕本場比賽再度掛帥先發挑戰3連勝，面對可怕的軟銀打線，張奕會有何表現呢？同一時間還有日本火腿作客西武，日職球迷們記得收看轉播囉！

中職今兩地開打，台南球場由桃猿迎戰統一獅，雙方分別推出冠猛及施子謙先發；洲際球場則是由富邦悍將迎戰中信兄弟，兩隊各派出洋將包林傑與萊福力先發，喜歡中職的朋友別錯過轉播囉!

世界羽球錦標賽

17:00 16強 愛爾達體育3台

MLB

07:00 費城人@紅襪 FOX體育、FOX體育3台

07:00 天使@遊騎兵 民視

10:00 洋基@運動家 FOX體育、FOX體育3台

日職

17:00 歐力士@軟銀 FOX體育

17:00 日本火腿@西武 FOX體育2台、FOX體育3台

中職

18:35 Lamigo桃猿@統一獅 ELEVEN SPORTS1、愛爾達體育1台

18:35 富邦悍將@中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育2台

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