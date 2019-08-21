擊劍》「很抱歉，但不後悔」 剪斷捲線器的人是他！

2019年亞洲長青擊劍錦標賽落幕，捲線器全被剪斷。（資料照，選手提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019年亞洲長青擊劍錦標賽本週已落幕，比賽最後一天發生捲線器遭剪斷的插曲。警方調閱監視器後已破案，犯案人為前擊劍協會常務理事彭明惠，因不滿女子軍刀團體賽報名被擋，才決定剪線抗議。

彭明惠是國內首位考取國際擊劍裁判執照者，過去也在擊劍協會服務超過20年，本次決定用激烈手段抗爭，他表示，「我無法接受協會阻擋國內選手參賽，協會近年不斷內鬥，身為資深擊劍人已無法忍受了，希望藉由這次的事件，讓政府更重視擊劍。破壞捲線器的行為，我感到很抱歉，但並不後悔。」

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擊劍協會痛斥，「無論什麼理由，在國際賽破壞硬體設備，就是很不可取的行為。所幸我們在30分鐘內就調來20組以上的捲線器修復，若因此延誤比賽，可能讓台灣體壇蒙羞。」

擊劍捲線器主要是用來收納和固定選手比賽身上用的電纜線，俗稱「烏龜」。彭明惠強調，「捲線器長度約20公尺，我只是破壞前端不到1公尺的部分，讓協會能快速接回去，並非要延誤比賽。之後也配合警方調查，從未卸責。」

此事件導火線是選手蔡萬玄未在第一階段4月20日前報名參賽，直到第二階段6月10日前才完成繳費，但隊友何湘伶認為協會並沒有明確公告，且比賽前一天詢問亞洲擊劍聯盟競賽委員，也接受其報名，最後卻又無故被取消，認為「自己人擋自己人」，心生不滿。

擊劍協會強調，4月20日報名的選手，之後都有經過選拔，若讓部分選手「插隊」參賽，則有失公平性。且亞洲擊劍聯盟並沒有同意報名，認為應遵守國家隊的選拔機制，查證後才取消資格。紀律永遠是競技運動的最高準則，協會絕對秉持公正的立場辦比賽，不可能刻意阻擋國內選手。

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