捷克公開賽》一日兩勝 國泰雙姝攜手晉級32強

陳思羽闖進捷克公開賽女單32強。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「國泰雙姝」陳思羽、鄭先知，今天在2019年捷克公開賽女單資格賽連闖兩關，攜手闖進正賽32強。

上週保加利亞公開賽因罹患流感退賽的陳思羽，資格賽第三輪先以直落四力克國泰隊友劉馨尹，最後一輪對決世界排名59的烏克蘭削球女將賈波諾娃，上週兩人也是在資格賽最後一輪狹路相逢，當時陳思羽在局數3:0絕對領先下，被逼進決勝局才4:3險勝。

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這回陳思羽身體狀況回升，並未遭遇太多抵抗，以4:1再度收拾賈波諾娃，保持對戰3戰全勝的紀錄。

陳思羽闖進捷克公開賽女單32強。（資料照，取自國際桌總官網）

上週也身受流感所苦的鄭先知，在第三輪先以4:0輕取日本女將木村光步，最後一輪遇世界排名64的西班牙一姊蕭遙茜，也以直落四快意獲勝，32強門票到手。

世界排名102的台灣小將林家瑄，則在第三輪以0:4不敵荷蘭女將李潔。

男單方面，陳建安在資格賽第三輪，以4:1撂倒反手顆粒打法的中國好手朱霖峰，將和日本的吉田雅己爭奪正賽32強門票。

前兩輪表現出色的江宏傑，第三輪以2:4不敵世界排名70的奧地利名將費格爾﹔台灣第一直拍橫打洪子翔也在第三輪以0:4敗給奧地利的賈多斯，晉級夢碎。

陳建安撂倒中國選手朱霖峰，距離正賽僅差1勝。（取自國際桌總官網）

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