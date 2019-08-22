MLB》全大聯盟最會轟無用！吉歐里多9局12K完投完封雙城（影音）

〔體育中心／綜合報導〕白襪隊先發吉歐里多（Lucas Giolito）今天面對全大聯盟最多轟的雙城隊展現驚人的宰制力，完投完封9局僅被打出3支安打，飆出12次三振，沒有四壞保送，幫助球隊以4：0奪下勝利，他也精彩地拿下本季第14勝。

吉歐里多成為白襪隊隊史上第六位連續3場比賽送出11次三振以上的球員，上一次能夠完成這項成就的是2015年的塞爾（Chris Sale），他在5月58日到6月19日連續5場比賽繳出11次三振以上的表現。

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這場的完投完封也是白襪隊自2011年9月5日的史都華（Zach Stewart）以來，球隊首次面對雙城隊投出完封，當時的史都華投出了一場完全比賽，同時吉歐里多也幫助白襪隊在系列賽擊敗雙城隊，這是他們自2017年4月14至16日以來，首次在雙城隊主場拿下系列賽勝利。

吉歐里多9局12K完投完封雙城。（法新社）

賽後吉歐里多表示，他在休賽季做出的訓練以及努力，幫助他在每次的投球當中充滿自信，他把自己擺在正確的位置上來做出像完投這樣的事情。他也表示這是系列賽的最後一場比賽，他相當想要繳出他最好的表現，並給球隊最好的獲勝機會。

而這場比賽白襪隊在首局就靠著阿布瑞尤（Jose Abreu）以及斯柯爾（Matt Skole）的安打打回2分，阿布瑞尤在第三局再次打回1分打點，接著白襪隊在第五局又靠著雙城隊歐多里齊 （Jake Odorizzi）的暴投拿下第4分。

阿布瑞尤單場2打點。（法新社）

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