羽球世錦賽》台灣隊4組晉級 戴資穎、周天成預計晚間10點拚8強

（左起）戴資穎與周天成。（BadmintonPhoto提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2019年瑞士巴塞爾世界羽球錦標賽各組16強賽，在台灣時間今日下午5點開打，台灣隊共有4組人馬晉級，一姊戴資穎、一哥周天成預計在晚間10點左右提拍上陣，且對手都是從未對戰過的生面孔，兩人將尋求8強門票。

戴資穎自7月下旬超級750系列日本公開賽8強止步，歷經逾3週休息再度重出江湖，首戰以21：15、21：14收拾世界排名28的印尼選手菲特里亞妮，今日對戰尚未交過手的南韓好手金佳恩。

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戴資穎2019年世錦賽32強首戰打敗印尼選手菲特里亞妮。（BadmintonPhoto提供）

戴資穎2019年世錦賽32強首戰打敗印尼選手菲特里亞妮。（BadmintonPhoto提供）



周天成連以直落2擊敗克羅埃西亞的杜爾金雅克，16強對手為世界排名34的新加坡22歲小將駱建佑，兩人過去無交手紀錄。而駱建佑在世錦賽前征戰兩場超級100的俄羅斯公開賽、印度海得拉巴公開賽都闖入決賽，兩度屈居亞軍，小天仍得步步為營，力拚生涯第4張8強入場券。

「麟洋配」李洋／王齊麟昨在世錦賽32強以21：10、21：14擊敗曾敏豪／林上凱，贏得寶島內戰，將對上世界排名23的南韓組合催率圭／徐承宰，預計在23日凌晨登場。

至於另組男雙廖敏竣／蘇敬恒首戰以21：15、21：11擊敗俄羅斯的39歲老將組合杜爾金（Vitalij Durkin）／烏卡（Nikolai Ukk），廖蘇配今晚7點左右提拍上陣，對手為丹麥的阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）。

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