MLB》紅人卡斯提歐超狂滑球 讓對手揮空慘跌（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕紅人先發卡斯提歐（Luis Castillo）今天在主場對教士，他主投6局僅失1分，幫助球隊以4：2獲勝。此外，比賽中卡斯提歐的犀利滑球，還讓對手揮空跌倒。

卡斯提歐（Luis Castillo）前兩局讓對手六上六上，其中面對教士第五棒捕手梅西亞（Francisco Mejia）時，卡斯提歐先丟一顆97英哩的四縫線速球，接著丟86.3英哩的內角滑球，梅西亞不但揮空、整個人失去平衡，跌跪在地上。卡斯提歐再投一顆85.5英哩的內角滑球，梅西亞揮空吞下三振。

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卡斯提歐僅在第三局被教士賈西亞（Greg Garcia）敲二壘安打掉1分，總計他6局用100球有61顆好球，被敲5安失掉1分，送出4次三振，賽後防禦率為3.04。紅人最後以4：2獲勝，卡斯提歐獲得本季第12勝。

紅人先發卡斯提歐。（法新社）

紅人打線在3局下先靠蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）適時安打得到1分後，接著在滿壘的情況下，靠對手丟2次保送得到2分，紅人單局得3分。4局下紅人鷹俠（Jose Iglesias）敲陽春彈再添分數。

教士打線後半段只靠梅西亞陽春砲得分。而教士投手Eric Yardley投0.1局失3分1分自責，吞本季首敗。

（影片來源：大聯盟官網）

教士梅西亞。（法新社）

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