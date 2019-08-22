MLB》本季至少2人因「性功能增強」藥物禁賽 大聯盟發出警告

水手工具人貝克漢本季因藥檢未過被禁賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季已經有至少兩位球員因為被驗出使用禁藥遭到禁賽，大聯盟官方便發出備忘錄警告選手，使用性功能增強藥物，有相當大的風險會遭到禁賽。

《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，性功能增強類型的藥物相當好取得，只要在加油站就能夠買到。根據多個消息來源指出，使用這種藥物在球員中相當普遍，因此迫使大聯盟不得不發佈備忘錄來提醒球員：使用這類型的藥物可能會導致藥檢不過。

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在《ESPN》獲得的備忘錄當中指出，「男性性功能增強產品，對於要進行藥檢的球員來說有相當大的風險。」由於這些產品可能受到汙染，或者含有不名成份的物質，即便球員無意使用禁藥，但他們還是相當有機會被禁賽。

運動家隊本季投球表現優秀的蒙塔斯也因為藥檢未過被禁賽。（資料照，法新社）

大聯盟官方也建議，如果真的有勃起功能障礙，或者遭受與性表現相關問題的球員，應該要去找專業的醫師協助，並使用有合格認證的產品，如西地那非、犀利士等藥品。

由於這類型的藥品在美國具有相當大的產值，但大部分都不受政府管控，並時常於黑市流通，前NBA球員歐登（Lamar Odom）就曾使用過類似的藥物導致差點喪命。有鑑於此，大聯盟強烈督促球員，不管是從何種來源拿到的，都不要使用這些能夠增強性能力的藥物。

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