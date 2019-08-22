MLB》再見暴投！ 光芒9下逆轉勝水手（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕光芒、水手3連戰最終戰，前兩戰都由作客的水手取勝，急需勝場的光芒於9局下半前尚以1分落後客隊，光芒先是靠著基爾梅爾（Kevin Kiermaier）的陽春砲追平比數，最後滿壘情況下阿德梅斯（Willy Adames）靠著麥基爾（Matt Magill）的暴投跑回再見分，終場光芒以7：6驚險擊敗水手。

阿德梅斯靠著麥基爾的暴投，滑進本場比賽再見分。（美聯社）

前3局光芒先靠著阿諾德（Travis d'Arnaud）的高飛犧牲打和赫雷迪亞（Guillermo Heredia）的陽春砲，先取得2分領先。隨後4局上半，水手攻下3分反超比數，包括Tim Lopes於滿壘情況下擊出帶有兩分打點的一壘安打。

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4局下半基爾梅爾於二三壘有人時打出一壘安打，送回壘上兩名隊友，幫助光芒再度超前比分，6局下半光芒再下一城，一度取得5：3領先。但是9局上半水手靠著沃格巴克（Daniel Vogelbach）的陽春砲，以及史密斯（Mallex Smith）的2分打點的三壘安打，將比分改以6：5反超光芒。

沃格巴克（圖右）本場貢獻一發陽春砲。（今日美國）

9局下半又再次靠基爾梅爾建功，先是陽春砲追平比數，之後阿德梅斯敲安、布羅索（Michael Brosseau）補上二壘安打，再來崔志萬被蓄意保送形成滿壘，麥基爾面對潘姆（Tommy Pham）投出挖地瓜的大曲球，捕手未能將球攔下形成暴投讓光芒跑回再見分。

光芒今天擔任先發6棒中外野手的基爾梅爾， 4打數中敲出2安打並貢獻4分打點，是光芒本場的致勝功臣，先發3棒捕手阿諾德3打數3安打，外加1分打點的表現也相當優異，後援1局失3分的帕岡（Emilio Pagan）雖狀況不佳，但因隊友逆轉比賽而幸運收下本季第3勝。

水手先發2棒游擊手克勞佛（J.P. Crawford）5打數3安打，繳出猛打賞表現，另外史密斯和Tim Lopes各有2分打點貢獻，麥基爾9下登板卻未能抓到半個出局，被敲3安失2分承擔敗仗，苦吞本季首敗。

光芒目前74勝54敗在美聯東區排名第2，美聯外卡排名也是第2，水手的戰績則是慘淡的54勝74敗，在美聯西區敬陪末座。

光芒隊獲勝後，球員們相當興奮。（今日美國）

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