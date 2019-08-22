網球》美網下週開打 謝淑薇名列女單第29種子

台灣一姊謝淑薇名列美網女單第29種子。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年美國網球公開賽下週開打，官方今天公布男、女單種子，台灣一姊謝淑薇名列大會女單第29種子。而男單第一種子則是球王喬科維奇（Novak Djokovic），而女單頭號種子則是球后大坂直美。

目前女單排名第30名的謝淑薇，雙打排名為第5，去年她在美網女單是非種子選手，打到第二輪止步，生涯在美網女單最佳成績也是次輪；謝淑薇去年美網雙打則是打到16強。



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謝淑薇昨天在臉書上發文表示，「在辛辛那提打完最後一場單打的隔天，每走一步都會引起疼痛...甚至坐著也感受到不舒服。還好這幾天身體恢復的情況很不錯，雖然抵達紐約第一天的訓練，發球完全無法發揮，但昨天安然地打完一場比賽，相信美網能以更好的身體出戰。還有一週備戰美網單打，今天好好休息一天，再開始訓練。」

美網女單頭號種子為大坂直美，澳洲女將巴蒂（Ashleigh Barty）為第二種子，捷克前球后普莉絲可娃（Karolina Pliskova）為第三種子，羅馬尼亞名將哈勒普（Simona Halep）則是第4種子。美國名將小威廉絲（Serena Williams）排在第8種子。

男單方面，喬科維奇為第一種子，他是去年的美網冠軍，生涯三度在美網稱王。西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）排第2種子，瑞士天王費德爾（Roger Federer）排第3種子，奧地利名將提姆（Dominic Thiem）為第4種子。

球后大坂直美。（資料照，美聯社）

球王喬科維奇。（資料照，法新社）

瑞士天王費德爾。（資料照，美聯社）

西班牙「蠻牛」納達爾。（資料照，歐新社）

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