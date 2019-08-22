U18世界盃》國手有不少統一獅迷 李晨薰、王彥程都迷獅

王彥程。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕U18世界盃棒球賽台灣隊，後天起將在台體大棒球場與美國打4場熱身賽，4戰結束後，台灣將從24人名單當中挑出最終20人，28日飛往南韓釜山備戰，準備迎接30日首戰巴拿馬。

特別的是，今年U18台灣隊有不少統一獅迷，例如王牌投手李晨薰就是獅迷，以前最欣賞的投手是「大餅」林岳平，剛與日職樂天簽下育成選手合約的左投王彥程，兒時也是獅迷，為什麼?

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王彥程。（記者羅志朋攝）

王彥程解釋，他最喜歡的顏色是橘色，過去中職4隊當中，最喜歡的動物是獅子，所以他成了統一獅迷，欣賞的獅投很多，包括潘威倫、林岳平、高建三，「前一陣子我們U18和統一二軍打練習賽，看到大餅和志綱賢拜，以前在電視上才能看到的球星，如今就在我眼前，有點不真實，很開心。」

U18台灣隊三壘主砲林子豪，國小很喜歡張泰山，因此成為獅迷，他說，除了泰山，他也很欣賞高國慶和陳鏞基。

林子豪。（記者羅志朋攝）



另外，U18台灣隊內野手王順和是台南人，高中北上穀保家商打球，去年和今年玉山盃青棒賽都獲選最佳三壘手，王順和最喜歡的球員，就是主場在家鄉府城的統一獅球星陳鏞基，原因是陳鏞基三游守備很強，從小就崇拜。

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