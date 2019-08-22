MLB》史卓曼受傷退場 大都會延長賽再見安擊敗印地安人

戴維斯（右）擊出再見安打。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今天大都會隊與印地安人隊的比賽，大都會在延長賽第10局突破印地安人隊終結者韓德（Brad Hand）封鎖，不僅讓他救援失敗，戴維斯（J.D. Davis）更在平手時敲出再見安打，拿下系列賽的勝利。

大都會隊今天先發史卓曼（Marcus Stroman）僅投4局失1分，就因為腿筋拉傷退場，賽後經過核磁共振檢查，確定只是輕微地腿筋拉傷。史卓曼在加盟大都會隊後的表現普普，4場先發只拿下1勝0敗，防禦率4.58，比起他在藍鳥隊的表現還要差。

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史卓曼腿筋拉傷退場。（法新社）

大都會在這場比賽前五局取得2：1領先，但第六局布拉契（Brad Brach）救援失敗，雙方2：2平手，延長賽第10局，山塔納（Carlos Santana）擊出陽春彈，本季第30轟，幫助印地安人隊拿下超前分進入下個半局。

山塔納擊出本季第30轟。（今日美國）

10局下半印地安人隊派出終結者韓德上場關門，結果下半季手感火燙的首棒打者羅沙里歐（Amed Rosario）馬上擊出二壘安打，佩尼克（Joe Panik）犧牲觸擊護送追平分上三壘，隨後印地安人隊故意四壞保送超級新人阿隆索（Pete Alonso），接著康佛托（Michael Conforto）擊出帶有打點的野手選擇，拉莫斯（Wilson Ramos）安打攻佔一、二壘，戴維斯在2好0壞後選到滿球數，並與韓德纏鬥8球，第9球一棒敲到左外野形成再見安打，大都會隊以4：3像印地安人隊說再見，提前以2勝拿下系列賽的勝利，明天將尋求系列賽橫掃。

韓德救援失敗還吞下敗投。（法新社）

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