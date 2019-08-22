足球》老將不輕言退！ 里貝利即將降臨佛羅倫斯

里貝利加入義甲強權佛倫堤那。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕法國籍邊鋒里貝利（Franck Ribéry）於數月前宣佈上賽季結束後不會續留待了12年的拜仁慕尼黑，外界紛紛預估他可能離開歐洲戰場，或是選擇退休，但這位36歲的傳奇球員選擇成為義甲「紫百合」佛倫堤那的一員，並以自由身將與新東家簽下2年合約。

里貝利昨飛抵佛羅倫斯參與球團所辦的體檢，並受到當地球迷非常熱烈的歡迎。佛倫堤那球團在官方推特也以#WelcomeLegend的hashtag，用「傳奇」來形容這位已獲無數榮耀的老將，意味著相當重視這名法國前鋒的到來。

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里貝利和前東家拜仁的合約到今年6月底時結束，在此之前球員與球團雙方已達成不續約共識，這位曾獲2013年歐洲足球先生的明星前鋒動向便是各界關注的焦點，相較於選擇退休的前隊友羅本（Arjen Robben），里貝利選擇續戰，且未離開歐洲5大聯賽戰場，就看未來這兩年里貝利在義甲的表現如何。

里貝利自2007年開始效力拜仁，共獲得23座獎盃，其中包括9座德甲冠軍和1座歐冠冠軍。這名老將先前傳出可能加盟的球隊，為英超新軍雪菲爾德聯（Sheffield United）、澳洲聯賽的西雪梨流浪者（Western Sydney Wanderers），以及卡達和沙烏地阿拉伯聯賽的數支球隊。

在拜仁時期度過人生巔峰的里貝利，曾於2013年拿下歐洲足球先生。（法新社）

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