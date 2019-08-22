MLB》韋蘭德完投飆11K卻悲情吞敗 百年來第三人

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕太空人36歲塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）今天在主場先發面對前東家老虎，他完投9局送出11次三振，僅被敲2安都是陽春砲失掉2分，但太空人最後以1：2輸球，韋蘭德吞下完投敗。

韋蘭德開賽連續解決14名打者，但他在第5局被老虎羅德里奎茲（Ronny Rodriguez）敲陽春砲掉分。太空人打線則在5局下靠奇里諾斯（Robinson Chirinos）敲陽春彈追平比數。

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太空人強投韋蘭德悲情吞敗。（美聯社）

韋蘭德接著連解決10名打者後，9局上被老虎希克斯（John Hicks）揮出超前陽春砲。韋蘭德完投9局用99球有75顆好球，被敲2安都是陽春砲，送出11次三振、沒有任何保送，過去7場先發至少有雙位數的三振，史上第五人達成此紀錄。

9局下2出局，奇里諾斯敲右外野二壘安打，但他往三壘衝時，遭老虎野手回傳阻殺出局，成為該場比賽最後一個出局數。太空人終場以1：2輸球，讓韋蘭德吞下本季第5敗；另外，韋蘭德本季共挨33轟，是全美國聯盟最多、全大聯盟則排第二多。

太空人全場有6支安打，只靠陽春砲得分；老虎整場僅2安，都是靠全壘打得分。

太空人強投韋蘭德悲情吞敗。（法新社）

此外，據《Stat Muse》統計，韋蘭德完投9局悲情吞敗，他是自1908年後，第三位投滿9局飆至少10K、無保送、被敲2安以下，還吞下敗投的選手。前兩位分別是2012年的謝茲（James Shields）、2017年的希爾（Rich Hill）。

（影片來源：大聯盟官網）

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