足球》「我可值3億！」 C羅對25歲的自己充滿自信

C羅認為25歲的他在現今的市場上價值能到3億歐元。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2018年才以1.12億歐元轉隊至祖文特斯的巨星C羅，已屆34的他在接受葡萄牙電視台TVI訪問時談到，在現今的轉會市場價格標準，25歲的他自己可價值約3億歐元，這位葡萄牙的前鋒可謂對自己相當有自信。

2018年夏天皇家馬德里以1.12億歐的價格，將陣中最大咖的球星C羅賣至一甲豪門祖文特斯，目前只有5位球員的身價超過他，分別是巴黎聖日耳曼的內馬爾（Neymar）、姆巴佩（Kylian Mbappe）、馬競的菲力克斯（Joao Felix）和巴薩的庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）及葛里茲曼（Antoine Griezmann）。

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「現今大家比較關注潛力新秀，足球界的生態已經變了。」C羅在受訪時表示：「舉菲力克斯當作例子，現在許多球員都能值1億歐元，即便他還尚未證明過自己的能耐，只因為現在各球團銀彈較為充足。」

「現在頂尖的門將和中後衛都可值7、8千萬歐，這我可不認同！但這就是現今的狀況。」C羅接著補充：「雖然這就是現在的足球市場，我還是會尊重這現況。」

當被問到在現今的轉會市場機制下，25的自己能價值多少，這位5度金球獎得主先是覺得這很難計算，並回應：「如果現在門將都能值7500萬歐元的話，我的價值大概是3至4倍吧！」

C羅（圖右）生涯目前拿下5座金球獎，1座在曼聯奪得，另4座則在皇馬時拿下。（資料照，路透）

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