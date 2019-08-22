晴時多雲

籃球》卡培拉爆扣兩長人 助瑞士晉級歐錦賽（影音）

2019/08/22 13:04

火箭中鋒卡培拉幫助瑞士隊以24分差勝冰島。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕將於2021年舉辦的FIBA歐洲籃球錦標資格賽正如火如荼的在進行中。瑞士國家隊今日就在火箭中鋒卡培拉（Clint Capela）的帶領下，以109：85擊敗同組的冰島，順利晉級。

對於瑞士隊來說這場比賽可是背水一戰，因為他們不僅要贏球，還要贏至少20分才有機會從小組賽中脫穎而出。而早在8月初，瑞士隊就曾輸給冰島過，但今天卡培拉繳出18分15籃板1抄截1阻攻的好表現，有他在的33分鐘裡瑞士隊能夠得到正23分，最終就以24分差幫助瑞士大敗冰島，成功晉級。

過去就曾效力於青年國家隊的卡培拉表示「我很高興能夠回國家隊打球，這個國家對我來說很珍貴」，他接著說「瑞士籃球近年來在各個領域取得巨大的進步，我必須說，回歸國家隊讓我很開心」。

上個賽季在火箭平均可得16.6分12.7籃板1.4助攻的卡培拉，僅管本場比賽中罰球僅9投2中，但幫助球隊以24差贏球也意味著瑞士隊成功晉級2021的歐洲籃球預賽，並與芬蘭、喬治亞、塞爾維亞同為E組。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.