籃球》卡培拉爆扣兩長人 助瑞士晉級歐錦賽（影音）

火箭中鋒卡培拉幫助瑞士隊以24分差勝冰島。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕將於2021年舉辦的FIBA歐洲籃球錦標資格賽正如火如荼的在進行中。瑞士國家隊今日就在火箭中鋒卡培拉(Clint Capela)的帶領下,以109:85擊敗同組的冰島,順利晉級。

對於瑞士隊來說這場比賽可是背水一戰,因為他們不僅要贏球,還要贏至少20分才有機會從小組賽中脫穎而出。而早在8月初,瑞士隊就曾輸給冰島過,但今天卡培拉繳出18分15籃板1抄截1阻攻的好表現,有他在的33分鐘裡瑞士隊能夠得到正23分,最終就以24分差幫助瑞士大敗冰島,成功晉級。

請繼續往下閱讀...

過去就曾效力於青年國家隊的卡培拉表示「我很高興能夠回國家隊打球,這個國家對我來說很珍貴」,他接著說「瑞士籃球近年來在各個領域取得巨大的進步,我必須說,回歸國家隊讓我很開心」。

上個賽季在火箭平均可得16.6分12.7籃板1.4助攻的卡培拉,僅管本場比賽中罰球僅9投2中,但幫助球隊以24差贏球也意味著瑞士隊成功晉級2021的歐洲籃球預賽,並與芬蘭、喬治亞、塞爾維亞同為E組。

My goodness. @CapelaClint puts his head down. Goes baseline with his left hand. Dunks it over 2 Bigs.



He told me earlier this offseason that he wants to be more aggressive. He’s proved that while playing with the Switzerland national team. This play illustrates his confidence. pic.twitter.com/TTWR6zz45b