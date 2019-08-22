籃球》卡培拉爆扣兩長人 助瑞士晉級歐錦賽（影音）

火箭中鋒卡培拉幫助瑞士隊以24分差勝冰島。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕將於2021年舉辦的FIBA歐洲籃球錦標資格賽正如火如荼的在進行中。瑞士國家隊今日就在火箭中鋒卡培拉（Clint Capela）的帶領下，以109：85擊敗同組的冰島，順利晉級。

對於瑞士隊來說這場比賽可是背水一戰，因為他們不僅要贏球，還要贏至少20分才有機會從小組賽中脫穎而出。而早在8月初，瑞士隊就曾輸給冰島過，但今天卡培拉繳出18分15籃板1抄截1阻攻的好表現，有他在的33分鐘裡瑞士隊能夠得到正23分，最終就以24分差幫助瑞士大敗冰島，成功晉級。

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過去就曾效力於青年國家隊的卡培拉表示「我很高興能夠回國家隊打球，這個國家對我來說很珍貴」，他接著說「瑞士籃球近年來在各個領域取得巨大的進步，我必須說，回歸國家隊讓我很開心」。

上個賽季在火箭平均可得16.6分12.7籃板1.4助攻的卡培拉，僅管本場比賽中罰球僅9投2中，但幫助球隊以24差贏球也意味著瑞士隊成功晉級2021的歐洲籃球預賽，並與芬蘭、喬治亞、塞爾維亞同為E組。

My goodness. @CapelaClint puts his head down. Goes baseline with his left hand. Dunks it over 2 Bigs.



He told me earlier this offseason that he wants to be more aggressive. He’s proved that while playing with the Switzerland national team. This play illustrates his confidence. pic.twitter.com/TTWR6zz45b — Alykhan Bijani （@Rockets_Insider） 2019年8月21日

WHAT. A. TURNAROUND.



A 20-point win was needed for @Swiss_Basket to advance to the #EuroBasket 2021 Qualifiers. @CapelaClint and the boys delivered. pic.twitter.com/KLmyYdCcVS — FIBA EuroBasket （@EuroBasket） 2019年8月21日

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