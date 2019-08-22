MiLB》江少慶5局好投摘第8勝 最快飆157.7公里

印地安人3A台灣投手江少慶。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人3A台灣投手江少慶今天先發繳出5局失1分好投，最快到投到98英哩（約157.7公里），幫助球隊以5：2擊敗紅人3A，江少慶獲本季第8勝。同隊的台灣好手張育成則是3打數沒表現，選到1次保送。

江少慶開賽連續解決2人後，被敲一壘安打，他牽制一壘抓到跑者，首局形成另類三上三下。前4局江少慶都沒有掉分，但5局上先被首名打者隆吉（Nick Longhi）敲二壘安，下棒敲滾地球出局，讓二壘跑者上三壘，Blake Trahan擊出滾地球出局，三壘跑者回來得分，江少慶最後用三振結束該半局，完成投球工作。

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總計江少慶5局用94球有60顆好球，被敲4安失掉1分，送出4次三振，賽後防禦率降至5.17，最快到投到98英哩。江少慶獲得本季第8勝，連兩場先發都奪勝投。

另名台灣好手張育成擔任先發第六棒守三壘，3打數沒表現，吞下2次三振，選到1次保送，跑回1分，賽後打擊率為0.247。

而紅襪3A和洋基3A之戰，台灣好手林子偉擔任第六棒先發游擊，4打數有1支二壘安打，跑回1分，打擊率為0.243。紅襪3A最後以2：4輸球。

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