MLB》全壘打多到太誇張！美媒：這紀錄證明球真的被「加料」

勇士隊阿庫尼亞敲出本季第36轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季大聯盟全壘打數激增，用球也被懷疑「加料」，在昨天瑞佐（Anthony Rizzo）與佛里曼（Freddie Freeman）兩人單場雙響砲後，大聯盟已經連續37天出現至少一位選手單場雙響砲的狀況發生。

《今日美國》的Scott Gleeson撰文紀錄這個誇張的紀錄，他在文中第一句就直接寫道：「還需要更多球被『加料』的證據嗎？」。隨後他寫道，上次比賽沒有球員單場複數開轟的日子是7月14日，而在這37天的日子當中，一共有113位球員繳出單場複數全壘打的表現。

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2016年起，連續單人複數轟的場次從20天，到了今年開季來到29天（4月16至5月14），而在最近大聯盟選手又將這個紀錄刷新到了37天，由於今天沒有人有單場複數轟的表現，因此紀錄也到此中斷。

今年已經有17名球員擊出他們的單季第30轟，今天山塔納（Carlos Santana）開轟後成為聯盟本季第18位單季30轟的球員。楚奧特（Mike Trout）本季敲出42轟刷新生涯新高，大都會超級新人阿隆索（Pete Alonso）則擊出破國聯新秀紀錄的40轟。

楚奧特今年敲出生涯新高的42轟。（資料照）

本季不只一位球員曾抱怨過用球有改變，像是塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）就曾砲轟聯盟愚蠢，甚至還被聯盟抓去「拉正」，田中將大本季也曾指出聯盟用球變硬，導致他指叉球威力大減，甚至在最近改變了自己指叉球的握法。

今年全大聯盟一共有346場單人複數轟的紀錄，已經是史上第三多，僅次於1999年的362場與2017年的396場。

韋蘭德今天單場被敲兩安都是陽春全壘打，完投9局悲情吞敗。（今日美國）

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