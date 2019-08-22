MLB》哈波一棒轟上「綠色怪物」 助費城人系列賽橫掃紅襪

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕費城人明星外野手哈波（Bryce Harper）於5局上半，面對塞揚強投波瑟羅（Rick Porcello）一棒將球擊上綠色怪物觀眾席，這發2分砲幫助費城人逆轉比分，哈波全場4支1，外加1保送，另外迪克森（Corey Dickerson）本場5支2，外帶2分打點也是致勝功臣之一，終場費城人以5：2擊敗紅襪。

哈波本場貢獻1發兩分砲，幫助費城人逆轉紅襪。（法新社）

首局下半，紅襪的年輕強打三壘手德弗斯（Rafael Devers）先打出1分打點的二壘安打替隊先馳得點，2局下半，擔任先發第9棒中外野手的布雷德利（Jackie Bradley Jr.），掃出右外野方向的陽春砲賺進全隊第2分。

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布雷德利本場也貢獻一發陽春砲。（今日美國）

費城人帶著2分落後到5局上半，先是靠著德弗斯的失誤跑回第1分，接著哈波大棒一揮將小白球送上綠色怪物，這發兩分彈讓費城人將比數超前為3：2。最後於7、9局上半，迪克森各擊出帶有1分打點的三壘安打和一壘安打錦上添花。

9局下半費城人推派終結者內里斯（Hector Neris）關門，內里斯投1局僅花13球，其中8球是好球，未被敲安且無失分，最終費城人以5：2戰勝紅襪拿下作客2連戰橫掃，內里斯收下本季第23次救援成功。

內里斯（圖右）9局下登板成功關門，拿下本季第23次救援成功。（法新社）

費城人先發投手史邁利（Drew Smyly）僅投3.2局被敲5安失2分無關勝敗，中繼1.1局沒被敲安無失分的休斯（Jared Hughes）則幸運收下本季第4勝。紅襪先發投手波賽洛主投5局被敲3安包括挨1發兩分砲，共失3分苦吞本季第10敗。

目前費城人戰績66勝60敗，在國聯東區並列第3，國聯外卡排名則是第3，落後第2的紅雀僅有1.5場差。紅襪的戰績為67勝61敗，在美聯東區暫時排在第3，落後龍頭洋基已達16.5場差，美聯外卡則是排名第4，落後第2的光芒也有7場差，衛冕軍現階段看似與季後賽漸行漸遠。

波賽洛投5局失3分，包括挨了一發兩分砲，而苦吞本季第10敗。（法新社）

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