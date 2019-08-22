MLB》達比修挨4轟失7分逃敗 布萊恩逆轉轟助小熊奪4連勝

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊日籍投手達比修有今天在主場先發對上舊金山巨人，他主投5.1局挨4轟失掉7分6分自責，無關勝敗，自己還發生接球失誤。小熊靠布萊恩（Kris Bryant）逆轉兩分彈，最後以12：11贏球。小熊收下4連勝。

達比修有首局就被朗格利亞（Evan Longoria）敲兩分砲，小熊打線則在下半局靠卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）回敬兩分砲追平。2局下投手達比修有、卡斯泰拉諾斯各敲出帶有1分打點安打，3局下史瓦伯（Kyle Schwarber）再揮兩分砲。前3局打完小熊以6：2領先。

請繼續往下閱讀...

小熊日籍投手達比修有今投5.1局失7分6分自責。（今日美國）

達比修有在第5局上被巨人菜鳥雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）轟出兩分砲，下半局小熊卡拉提尼（Victor Caratini）敲安攻回1分。但6局上達比修遇到亂流，1出局後，先是自己發生守備失誤，被下棒沃特（Stephen Vogt）揮兩分彈，皮拉爾（Kevin Pillar）敲追平轟，雙方7：7平手。達比修有這時被換下場。

小熊換左投霍蘭德（Derek Holland）後援，他控球也不穩，被巨人史雷特（Austin Slater）敲帶有2分打點的二壘安打，巨人反以9：7領先；小熊下半局靠瑞佐（Anthony Rizzo）二壘安、巴耶茲（Javier Baez）安打追平，史瓦伯敲滾地球護送三壘跑者回來得分，單局得3分，小熊再以10：9領先。

8局上巨人沃特適時安打、貝爾特（Brandon Belt）高飛犧牲打，單局得2分再要回領先；小熊布萊恩在下半局轟出逆轉兩分砲，終結者金布瑞（Craig Kimbrel）關門守成，小熊就以12：11贏球。

布萊恩（中）敲逆轉兩分彈，小熊逆轉贏球。（今日美國）

達比修有今投5.1局用89球有62顆好球，被敲7安包含4轟，失掉7分6分自責，送出7次三振，賽後防禦率為4.43，另有1次守備失誤。

小熊金茲勒（Brandon Kintzler）投1局無失分，獲本季第3勝。金布瑞投1局無失分，收下本季第11次救援成功；巨人投手莫隆塔（Reyes Moronta）投1局挨了一發兩分砲，吞下本季第7敗。

（影片來源：大聯盟官網）

小熊日籍投手達比修有今投5.1局失7分6分自責。（法新社）

小熊日籍投手達比修有。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法