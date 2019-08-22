斯巴達障礙跑「首場體育館賽事」 台中洲際棒球場9月21日引爆

「2019斯巴達障礙跑競賽Stadion體育館賽事」記者會，宣布9月21日在台中舉辦台灣第一場體育館賽事。（記者黃鐘山攝）

〔記者黃鐘山／台中報導〕全球障礙路跑領導品牌「斯巴達障礙跑競賽」，9月21日將首度在台中洲際棒球場舉辦STADION體育館賽事，沿途設置20項障礙挑戰關卡，全長5公里，市長盧秀燕今（22）日在記者會說，持續引進更多酷的運動，讓台中變成一個很酷的城市。

「Spartan Race」斯巴達障礙跑，2005年創立靈感來自於美國海豹突擊隊斯巴達式的魔鬼訓練，是近年出現的新型態障礙賽，以泥濘、高牆、繩索等障礙風靡全球，有超過46個國家舉辦，高達200萬位選手參加。

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市府運動局、寬魚國際、寬寬整合行銷及世界健身俱樂部攜手合作，今日在記者會宣布9月21日在台中舉辦台灣第一場體育館賽事，盧市長率副市長楊瓊櫻等首長與會，共同和合作夥伴，號召民眾一起挑戰極限，超越自我。

「2019斯巴達障礙跑競賽Stadion體育館賽事」記者會，宣布9月21日在台中舉辦台灣第一場體育館賽事。（記者黃鐘山攝）

盧秀燕說，斯巴達障礙跑競賽引進台灣許多年，這是台中第一次舉辦，賽事將在台中洲際棒球場引爆，現有超過11個國好手報名參賽，預計將有4500位選手參加，未來持續引進更多酷的運動，讓台中變成一個很酷的城市。

寬魚國際行銷長邱瓈寬表示，獲得市府全力支持，歡迎更多斯巴達勇士前來共襄盛舉，且今年台灣場創造了46國銷售榜冠軍，在鼓勵大家追求健康身體、美好生活之餘，也為台灣帶來更多的國際能見度與觀光效益。

運動局長李昱叡指出，賽道總長5公里，沿途會設置跑、跳、擲、攀、爬等20項障礙挑戰關卡，他將共同與賽，歡迎民眾一起挑戰自我，相關資訊請上網查詢報名。

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