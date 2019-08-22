MLB》運動家單場3轟擊敗洋基 大物左投初登板頻飆火球

Puk初登板頻頻飆出98英哩以上的速球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基運動家系列賽第二戰，運動家單場敲出3轟，以6：4擊敗洋基隊，系列賽連拿2勝提前取得系列賽的勝利，下戰將尋求3戰全勝橫掃條紋大軍。

洋基隊第二局靠著塔克曼（Mike Tauchman）的安打率先得分，下個半局運動家最近手感急凍的砲手戴維斯（Khris Davis）敲出2分彈超前，三局下希米恩（Marcus Semien）再敲出2分彈，五局下坎哈（Mark Canha）適時安打再打回1分打點，五局打完運動家取得5：1領先。

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戴維斯久違開轟。（今日美國）

六局上，塔克曼在三壘有跑者時敲出犧牲打追回1分，六下皮斯考提（Stephen Piscotty）馬上回敬陽春砲再拉開比分。七局上，洋基靠著福德（Mike Ford）的全壘打追回一分，葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）的二壘安打幫助洋基追到4：6落後。

八局上，運動家隊派出左手大物A.J. Puk上場，他雖然頻頻飆出98英哩以上的速球，但是控球不穩，一開始就保送塔克曼，接著用100英哩的速球讓梅賓（Cameron Maybin）擊出二壘方向飛球，普洛法（Jurickson Profar）美技接殺，隨後Puk再被福德敲出安打後遭教練被換下場，總計他今天僅投0.1局，被打1安送出1次保送。

福德（右）開轟。（美聯社）

運動家隊派出罕德瑞克斯（Liam Hendriks）收拾殘局，他連續三振掉洋基打擊王拉梅修（DJ LeMahieu）以及「法官」賈吉（Aaron Judge）化解危機，最後半局罕德瑞克斯續投、三上三下關門成功，運動家就以6：4取得勝利，系列賽前兩戰都拿下勝利。

罕德瑞克斯收下救援成功後振臂歡呼。（法新社）

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