MLB》柯賓8局完美壓制 國民打擊爆發血洗海盜（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕國民先發投手柯賓（Patrick Corbin）今作客面對海盜主投8局僅被敲3安無失分，完全壓制對手打線，國民打線於3上狂轟6分奠定勝基，包括新同學卡布瑞拉（Asdrubal Cabrera）所敲出的3分砲，終場國民以11：1大勝海盜，持續暫居國聯外卡領跑位置。

柯賓今天主投8局0失分拿下本季第10勝。（法新社）

柯賓全場唯一的亂流出現在5局下半，1出局後連續被史托林斯（Jacob Stallings）和岡薩雷茲（Erik Gonzalez）各敲出1支一壘安打被攻佔上一二壘，但接著讓代打的M.卡布瑞拉（Melky Cabrera）擊出右外野的飛球接殺，以及讓紐曼（Kevin Newman）擊出滾地球造成出局數化解危機，最終柯賓以8局0失分的成績收下本季第10勝。

請繼續往下閱讀...

卡布瑞拉（圖右）今貢獻一發3分砲。（法新社）

國民率先於3局上半展開攻勢，先是伊頓（Adam Eaton）擊出帶有1分打點的二壘安打，接著倫登（Anthony Rendon）再補上1之2分打點的一壘安打，最後是卡布瑞拉掃出中間方向的大號3分全壘打，國民炮火猛烈連下6分形成大局。

國民攻勢於8局上半再度展開，高姆斯（Yan Gomes）打出中間方向的二壘安打送回壘上兩名隊友，下一棒的先發投手柯賓也補上1支二壘安打再下一城。9局上半國民再添2分，全場轟下11分，海盜則僅有9局下半靠著貝爾（Josh Bell）的二壘安打攻下唯一1分。

海盜先發投手瑪斯古夫（Joe Musgrove）投5局被敲7安失6分，其中5分是自責分苦吞本季第12敗。

海盜先發投手瑪斯古夫投5局失6分吞下敗投。（法新社）

國民目前戰績69勝57敗位居國聯東區第2，國聯外卡排名則是第一，海盜今年戰績相當悽慘，僅52勝74敗的戰績排在國聯中區墊底，在國聯的戰績僅優於45勝的馬林魚。

另外值得一提的是，4局下半海盜的歐蘇納（Jose Osuna）擊出左外野方向的深遠飛球，但是國民左外野手索托（Juan Soto）一躍而起將球接進手套，這次美技防守沒收一支看似有機會形成全壘打的飛球。

（影片來源：大聯盟官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法