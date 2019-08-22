日職》張奕搶勝最大後盾！墊底歐力士單月打擊全聯盟最兇

歐力士台灣投手張奕今天將先發對軟銀。（圖片取自歐力士官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕歐力士台灣投手張奕今天將在客場福岡巨蛋先發，對上太平洋聯盟龍頭軟銀，搶本季第3勝。而目前仍排在洋聯六隊墊底的歐力士，團隊8月份打擊手感火燙，單月打擊率高達0.306，其中主砲吉田正尚單月打擊率更高達0.435。

歐力士昨天狂敲17安灌進14分擊敗軟銀，洋砲摩亞（Steven Moya）敲兩分彈、單場4安3打點，另一位洋砲洛梅洛（Stefen Romero）也有3安2打點。

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《體育報知》報導，吉田正尚單月繳出打擊率0.435、1轟、8打點的好表現，洛梅洛單月也有0.435的打擊率，敲出6發全壘打、進帳22分打點。歐力士在8月份團隊打擊率高達0.306，全12支球隊最高，而歐力士在這個月17場比賽中，有11場出現兩位數的安打。

歐力士目前戰績52勝56敗5和，和洋聯第四名的羅德、第五名的日本火腿只有0.5場勝差，與第三名的樂天也有2.5場勝差，歐力士仍有機會擠進A段班。

張奕本季出賽4場2場先發，奪得2勝，防禦率為4.97，前次對西武先發5局失4分獲得勝投；軟銀今天則派出38歲老將左投和田毅，本季戰績3勝2敗防禦率2.97。

軟銀目前以63勝48敗4和，暫居聯盟龍頭，團隊全壘打數152轟是全洋聯最多，古巴砲手戴斯潘（Alfredo Despaigne）就有30轟，松田宣浩有24轟，賈西亞爾（Yurisbel Gracial）也有22轟，加上主砲柳田悠岐歸隊，張奕需慎防軟銀的長打砲火。

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