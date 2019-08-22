中職》桃猿阿迷趴 金曲獎最佳新人ØZI獻聲開唱

剛拿下金曲獎最佳新人獎的ØZI，將在9月1日（日）賽後率先登場為阿迷趴音樂軍演。（桃猿球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊今天表示，冠德青埔匯之阿迷趴（ARMY PARTY）賽後演出將一一登場，8月31日（六）和9月1日（日）各邀請兩位名人賽後經典開唱。剛拿下金曲獎最佳新人獎的ØZI，將在9月1日（日）賽後率先登場為阿迷趴音樂軍演，掀起高潮一波享受經典夜！

桃猿球團表示，冠德青埔匯之阿迷趴（ARMY PARTY）賽後演出將一一登場。8月31日（六）和9月1日（日）各邀請兩位名人賽後經典開唱，永存10號隊友於心。

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桃猿球團表示，才剛出道，ØZI就一舉入圍2019年金曲獎6項大獎：最佳國語男歌手、最佳國語專輯、最佳編曲人、最佳單曲製作人、最佳新人獎以及年度專輯並一舉拿下第30屆金曲奬最佳新人獎，台灣流行樂壇下一代巨星即將誕生，衝出可能的想像。

ØZI自己創作詞曲、編曲、錄音，自己成立唱片公司發片、行銷、辦演唱會，想要建立自己像法老王的不朽功業，王者將臨的霸氣改變華語流行音樂，把華語音樂國際化，這是他的使命。

ØZI在9月1日（日）賽後率先登場為阿迷趴音樂軍演，掀起高潮一波享受經典夜！

Lamigo桃猿冠德青埔匯之阿迷趴（ARMY PARTY）賽後演出將一一登場。8月31日（六）和9月1日（日）各邀請兩位名人賽後經典開唱，永存10號隊友於心。

才剛出道，ØZI就一舉入圍2019年金曲獎6項大獎：最佳國語男歌手、最佳國語專輯、最佳編曲人、最佳單曲製作人、最佳新人獎以及年度專輯並一舉拿下第30屆金曲奬最佳新人獎，台灣流行樂壇下一代巨星即將誕生，衝出可能的想像。

ØZI自己創作詞曲、編曲、錄音，自己成立唱片公司發片、行銷、辦演唱會，想要建立自己像法老王的不朽功業，王者將臨的霸氣改變華語流行音樂，把華語音樂國際化，這是他的使命。

ØZI在9月1日（日）賽後率先登場為阿迷趴音樂軍演，掀起高潮一波享受經典夜！

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