MLB》金鶯投手群又挨轟追平史上最慘 洋基等隊也可能破紀錄

皇家梅瑞菲德敲陽春砲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今天靠著團隊4發全壘打，以及先發布魯克斯（Aaron Brooks）投5局失1分好投，助隊在主場以8：1擊敗皇家。不過皇家梅瑞菲德（Whit Merrifield）敲一發陽春彈，讓金鶯投手群今年挨轟數來到258轟，追平大聯盟最糟紀錄。

《ESPN》報導，梅瑞菲德在第3局敲陽春砲，這是金鶯投手群本季被敲的第258轟，追平2016年紅人隊的紀錄。距離球季結束還有35場比賽，金鶯隊今年幾乎確定會創下單季挨最多轟的紀錄。

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「我們被打了很多轟。」金鶯總教練海德（Brandon Hyde）表示，「紀錄是多少...258？所以就算被打第259支、或是330轟，我也不在乎。我只想要我們投手在投手丘上變得更好，結束今年球季。進入下個球季，試著把球留在場內，不要再被打扎實。但全壘打數不會增加，我們很厭倦看到這事，希望我們會有更好的表現。」

本季的金鶯投手群防禦率高達5.90，是全大聯盟最差，團隊投手被打擊率0.274則是全大聯盟第二差。

《ESPN》指出，若按照現在的速度，包含水手（目前挨217轟）、洋基（目前挨210轟）、天使（目前挨208轟）、費城人（目前挨204轟）等隊，都有可能超越紅人隊在2016年單季挨258轟的紀錄。

（影片來源：大聯盟官網）

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