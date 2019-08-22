甲子園》奧川恭伸悲情完投敗 大阪履正社隊史首封王

〔體育中心／綜合報導〕101屆夏季甲子園今天舉行冠軍戰，來自大阪的履正社高校以5：3擊敗石川縣星稜高校，隊史首度在夏甲封王，也是夏甲連續2年由大阪球隊稱霸。

請繼續往下閱讀...

兩支球隊都是首次打進夏甲冠軍戰，星稜高校今天派出大會最受矚目右投奥川恭伸先發，同時也是日本隊今年U18的王牌投手，雖然他在賽會前4場登板投32.1局，防禦率0，但今天他主投9局失5分，吞下127球完投敗，第9局球速153公里，賽後，奧川忍不住哭成淚人兒。

履正社高校握有關西地主優勢，第2局雖然被星稜先馳得點，但3局展開反攻，主砲井上廣大從奧川恭伸手中轟出3分砲，取得2分超前。

儘管7局下被追平，但履正社第8局敲出4支安打再攻下2分超前，最後9局用再見雙殺結束比賽，以5：3獲勝，隊史首度在夏甲封王。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法