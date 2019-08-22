甲子園》奧川恭伸悲情完投敗 大阪履正社隊史首封王

北陸初の初優勝はもちろんドラマチックやけども、ずっと大阪桐蔭の影でその背中を追い続けた履正社の初優勝もむちゃくちゃドラマチックやろ。— Drama mania♡ （@jEBYpEQjlRH6YBY） August 22, 2019
そのへん今日の熱闘甲子園でちゃんと取り上げてな。頼むよ。#履正社優勝#甲子園決勝 pic.twitter.com/Bblq3Qf0Cx
〔體育中心／綜合報導〕101屆夏季甲子園今天舉行冠軍戰，來自大阪的履正社高校以5：3擊敗石川縣星稜高校，隊史首度在夏甲封王，也是夏甲連續2年由大阪球隊稱霸。
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兩支球隊都是首次打進夏甲冠軍戰，星稜高校今天派出大會最受矚目右投奥川恭伸先發，同時也是日本隊今年U18的王牌投手，雖然他在賽會前4場登板投32.1局，防禦率0，但今天他主投9局失5分，吞下127球完投敗，第9局球速153公里，賽後，奧川忍不住哭成淚人兒。
奥川くんに涙が— omichan （@yuuuuu_omi） August 22, 2019
ほんとによく頑張った
ありがとう#甲子園決勝#奥川恭伸 pic.twitter.com/1rSzWg801r
履正社高校握有關西地主優勢，第2局雖然被星稜先馳得點，但3局展開反攻，主砲井上廣大從奧川恭伸手中轟出3分砲，取得2分超前。
儘管7局下被追平，但履正社第8局敲出4支安打再攻下2分超前，最後9局用再見雙殺結束比賽，以5：3獲勝，隊史首度在夏甲封王。