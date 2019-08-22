全運會》你哪裡人？ 桃園市與藝人鼓鼓推出全運會主題曲

一○八年全國運動會首支形象短片，邀來在運動場上發光發熱的選手展現熱情。（桃園市政府提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府與創作歌手「鼓鼓」呂思緯合作，打造108年全國運動會的主題曲「自己人」，並製作首支形象短片，邀來在運動場上發光發熱的選手展現熱情，短片即日起上架，希望號召更多民眾進場觀賽，力挺選手們爭取最佳成績。

一○八年全國運動會首支形象短片，邀來在運動場上發光發熱的選手展現熱情。（桃園市政府提供）

一○八年全國運動會首支形象短片，歌手「鼓鼓」呂思緯也客串演出。（桃園市政府提供 ）

108年全國運動會將於10月19日到24日在桃園市登場，為了迎接精彩賽事，市府與呂思緯合作，打造主題曲「自己人」，呼應市府的行銷主軸「你哪裡人」，用輕快旋律、鮮明節奏，展現運動員揮汗追夢的堅毅態度，並以「不管你是哪裡人，在這裡都會是自己人」來凸顯選手們在運動場上互相打氣的運動精神。

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首支形象短片以「自己人」為背景音樂，邀來全國各地在運動場上曾多次贏得佳績的棒球、田徑、排球、武術、拳擊、輕艇等項目選手，以霸氣口吻說道：「你哪裡人」，希望加深民眾對於108年全國運動會行銷主軸「你哪裡人」的印象。

市府新聞處人員說，盼主題曲「自己人」的動感旋律與勵志歌詞，能號召更多民眾進場挺全運，也挺選手爭取最佳成績，短片即起可上「桃園事」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/tycgnews/）欣賞，主題曲「自己人」也已在網路上架。＃

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