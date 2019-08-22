籃球》重返台灣籃壇再披熟悉的12號 林志傑：盼幫助年輕球員

富邦育樂總經理暨富邦勇士隊領隊蔡承儒（左）致贈12號球衣給林志傑，宣告林正式加盟。（記者叢昌瑾攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士今為睽違10年重返台灣籃壇的「野獸」林志傑舉行加盟記者會，並公布他將再次披上12號戰袍，且妻子、孩子都到現場，場面溫馨。

林志傑與妻小出席加盟記者會。（記者叢昌瑾攝）

林志傑在CBA打拚達10年，今年與浙江廣廈合約期滿，雖然有不少CBA球隊爭取他加盟，但為了能返家就近照顧家人，選擇加入富邦勇士，他說：「這是一個很好的機會，除了照顧家人，一方面希望為台灣籃壇做出貢獻。」

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富邦勇士隊總教練許晉哲（左）、領隊蔡承儒（右）、林志傑（中）。（記者叢昌瑾攝）

富邦勇士隊總教練許晉哲（左）贈送富邦勇士隊徽籃球給林志傑。（記者叢昌瑾攝）

富邦勇士總教練許晉哲表示，林志傑的自我要求和精神是值得傳承給年輕球員，「他不管是在場上場下都有很大的影響力，希望他能在場上扮演傳承的角色。」他也提到，現階段台灣很多年輕球員的自主性不夠，希望林志傑的加入，能刺激大家成長。

由於富邦勇士即將前進ABL，屆時將會和寶島夢想家碰頭，過去的老對手「少俠」田壘也在陣中，未來將上演經典的「俠獸對決」，對此林志傑笑說：「這很熟悉，但他們已經在ABL打了一整季，現在我才剛加入，現階段最重要的還是得先熟悉富邦勇士的球風，也希望打出好的表現，讓球迷看比賽時感到很值得。」

富邦育樂總經理暨富邦勇士隊領隊蔡承儒（左）致贈12號球衣給林志傑，宣告林正式加盟。（記者叢昌瑾攝）

林志傑正式加盟富邦。（記者叢昌瑾攝）

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