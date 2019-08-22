電競》ahq季前移地魔鬼訓練「除了對街的7-11其他我都不知道」

ahq在韓國訓練室合影留念。（ahq提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019夏季，ahq《英雄聯盟》戰隊以第二名之姿打入LMS季後賽，是自2018年大換血以來，例行賽取得最好的成績（春季為第四）。戰績取得突破，ahq付出的代價是什麼？實力突飛猛進，又是否有什麼秘密呢？

總教練Domo表示，「夏季例行賽第一輪ahq取得5勝1敗生猛的成績，和季前的韓國集訓有很大關係。」出於團練內容保密的考量，今日我們方能公開ahq戰隊韓國集訓的行程與細節。

請繼續往下閱讀...

韓國訓練室空間寬敞舒適。（ahq提供）

移地訓練場地座落於公寓式飯店內，但選手多數時間都在訓練室練習。（ahq提供）

韓國集訓是享受還是煎熬？

ahq本次集訓地點位於首爾仁寺洞的公寓式酒店內，訓練空間與住宿環境皆相當舒適，據了解，許多歐美知名隊伍如100 Thieves、Team Liquid、G2等皆曾在此集訓。

整體環境看似豪華，但是ahq選手們除了睡覺時間，平時都待在訓練室裡，甚至有選手直到來韓國一周後，才第一次坐上房間客廳的沙發。

教練團與我們分享ahq韓國集訓的日程規劃：早上11點起床，12點準時集合，此時隊務經理會在訓練室準備好餐點，讓大家一起吃午餐，節省外出時間。接著選手打一兩把積分暖手，等待2點的團練。第一階段團練約5點結束，團隊在訓練室一起享用晚餐，餐後6點或7點開始第二階段團練，有時11點還會有第三階段團練「加場」，若無加場則會安排體能訓練或選手個人訓練，下班前會安排吃宵夜，地點一樣在訓練室，三點下班。

如此日復一日持續整整兩周，團隊過著比在台灣還要辛苦和嚴苛的生活，直到夏季開賽前一天才返台。隊長Ziv表示，「在台灣你還有時間聯絡朋友家人，或者趁用餐時間出門晃晃，但是韓國集訓過的是集體生活，不會有時間做這些事情，更別提去觀光那些。」

仁寺洞是首爾著名的觀光勝地，ahq選手甚至到集訓末，都還不知道飯店不到百公尺外就是觀光大街，除了「魔鬼訓練」恐怕沒有其他詞彙能描繪ahq集訓的強度。

長時間的訓練行程對選手來說是艱難的考驗。（ahq提供）

移地訓練轉換心境，團隊制度化運作

「移地訓練」一詞專指ahq這類到海外做訓練的方式。ahq教練團與我們分享到，異地的環境帶給選手很多刺激感和新鮮感，團隊能用更開闊的心胸去嘗試在台灣不易一次落實的管理細節。

例如，原有的訓練室規範，在韓國會要求選手更嚴格遵守（僅部分列出）：

1. 訓練室禁止使用手機，統一保管，下班才能拿

2. 不可看與《英雄聯盟》無關的網頁內容

3. 若訓練時精神欠佳，下班亦不歸還手機

4. 離開訓練室皆需跟教練報備，下班亦不可私自離開飯店

5. 每兩天一次體能訓練，至少須完成3000公尺慢跑

此外，ahq教練團也會定期跟選手開會，檢視訓練進程和修正方向。為期兩周的韓國集訓，因為夏季有新的中路選手Apex加入，ahq便根據團隊狀態規劃了兩階段的訓練：第一階段會著重在選手輪替、熟悉版本並評估遊戲策略，第二階段則是固定先發陣容進行團練，並熟悉擬定的戰術。

與2012年「電競元年」相比，電競團隊的訓練已朝向制度化發展，一套可複製的模式，未來就算再經歷選手換血，也能讓團隊穩定培養實力。

ahq教練團會定期與選手開會檢視訓練進程。（ahq提供）

ahq隊史第二次到韓國集訓的原因？

事實上，ahq過去常常至LPL賽區交流，但是春夏賽季之間做移地訓練，倒還是第一次，而且是遠到韓國進行訓練（ahq隊史上僅於2016年到過韓國集訓）。ahq戰隊總監Polo談到，「夏季ahq的目標只有一個，就是夏季冠軍和世界賽，所以這次不惜重本在季前前往韓國集訓。」但韓國移地訓練成本高昂，ahq有幸受到贊助商新光人壽、新光保全全力支持這項計畫。

Polo談到這次之所以選韓國，主要有三個原因，一為韓國伺服器是目前選手訓練水平最高的伺服器，從當地連線可維持穩定的網路環境與低ping值，避免訓練條件上的落差。

其次，教練團能藉此與其他賽區的隊伍交流。「有時候教練團執教久了，會陷入迷思，困在一種風格裡走不出來，這時候與其他賽區隊伍交流就可以自我突破。」Polo說道。

第三，選手更能專注在訓練上。Polo說，「由於選手的一舉一動都受到管制，包括離開訓練室都需要報備，不會有心思去做一些在台灣很容易去做的事情，像是看動漫或閒晃。」韓國期間，戰隊後勤替選手打理好一切食衣住行，但據我們了解，選手自己似乎也沒有「能力」出門閒晃。

中路選手Apex說道：「我們不會講韓文，甚麼都不知道，只知道對面有7-11。」隊長Ziv解釋，多數電競選手都喜歡待在自己的舒適圈，像隊上有幾位20歲左右的年輕選手，「平時雜念太多，在台灣講中文想幹嘛就幹嘛，來這邊生活不能自理的時候，就會很專注在遊戲上了。」

隊長Ziv認為陌生的環境有助於年輕選手集中精神。（ahq提供）

韓國移地訓練真的有用嗎？

至於移地訓練的成效？Polo表示，夏季第一輪ahq的表現確實不錯，僅輸給例賽第一名的隊伍，「選手的訓練和比賽都很有集訓時期的味道。」

但他不諱言，第二輪開始，ahq的「劣根性」又跑出來了，戰績也開始浮動。「ahq的選手就是比較調皮，當我們調整好狀態，當然可以打得好，但常常時間久了就會有以前的缺點慢慢浮現。」戰隊總監表示，如何讓集訓期的專注度延續到整個季賽結束，是ahq後勤努力在改善的問題。

如何延續集訓時的狀態是ahq需面對的課題。（ahq提供）

無論移地訓練帶來多少好處、讓團隊發現多少優缺點，談到動機，一切還是得回歸到最原初的目標：重返榮耀。「我們夏季就是要出國，只有一步之遙了。」隊長Ziv說。

2018年戰績墊底、無緣世界賽，對過往年年取得代表權的ahq和粉絲來說都是一項巨大的打擊。2019年春季ahq展現了無數決心，換血、輪替、又換血，從聯賽第八一路爬回第三，今年夏季例行賽則是更進一步打到第二，而若能在季後賽取得前二名、或冠軍，集訓的煎熬才會顯出意義。畢竟ahq追求的不只是「一起出廁所」，最終仍希望能帶著大家「一起出國」！

ahq夏季的唯一目標──重返世界舞台。（ahq提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法