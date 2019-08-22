籃球》如何網羅「野獸」林志傑？富邦領隊蔡承儒透露關鍵因素

富邦勇士隊領隊蔡承儒（左）今天在記者會透露網羅林志傑成功的關鍵因素。（記者叢昌瑾攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕「野獸」林志傑因CBA政策變動，今年結束與浙江廣廈猛獅隊的合作關係，動向懸而未定，近日終於決定下一站，宣布返台加盟富邦勇士隊，富邦領隊蔡承儒今天在記者會透露網羅成功的關鍵因素。

林志傑2009年離開SBL台啤隊，西進中國加入廣廈隊，一待就是10年，成為陣中不可或缺的「隊魂」，但今年合約期滿，加上CBA改規則，每隊僅能有一名台灣球員，劉錚與球隊仍有合約，傑哥只能另尋新東家。

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期間不乏出現回台打球的聲浪，甚至傳出CBA有球隊想網羅的消息，但睽違10年後，林志傑決定加盟富邦隊，蔡承儒今表示，一直都有跟傑哥商談，但最關鍵因素還是富邦隊決定轉戰ABL東南亞職業籃球賽。

「我們有跟志傑談過想轉戰ABL的想法，還有經營理念，他也覺得這是他可以展現價值的舞台。」蔡承儒說，「在我心中，他是台灣最籃球的指標人物，能夠順利網羅，真的相當振奮。」

現階段而言，蔡承儒認為走向ABL雖不是最好方法，但繼續留在SBL不會有任何突破，希望藉由富邦隊轉戰ABL，打造籃球商業模式，證明球隊認真經營是能吸引球迷進場。

林志傑正式加盟富邦。（記者叢昌瑾攝）

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