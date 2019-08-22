籃球》林志傑加盟富邦勇士 許晉哲：盼他成為「隊神」

富邦勇士隊總教練許晉哲（左）期待林志傑成為球隊的「隊神」。（記者叢昌瑾攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕「野獸」林志傑新球季加盟富邦勇士，將再度披上12號戰袍重返台灣籃壇，富邦勇士今舉行加盟記者會，總教練許晉哲分享了一個小故事，期待林志傑成為球隊的「隊神」。

林志傑在CBA征戰10年，為廣廈隊史的得分王、助攻王，也兩度拿下CBA技術挑戰賽第一名，場上表現無庸置疑，且他高度自我要求的態度，深受球迷的推崇。許晉哲透露，之前他在CBA廣廈的球場，曾看過場內一幅超大、約2層樓高的林志傑海報，儼然是球隊的「隊魂」。

請繼續往下閱讀...

許晉哲說：「當下我和其他的球員真的覺得非常震撼，也很感動，這表示志傑在這裡的表現受到肯定。」如今林志傑將重返台灣籃壇，他也希望能在國內籃壇低迷之際，「野獸」的回歸，帶來一些改變和幫助，「我希望他接下來能成為富邦勇士的『隊神』，用他的經驗、影響力，幫助球隊年輕球員成長。」

對於許總給他的高度評價，林志傑笑說：「這個稱號對我來說有點太大了，我現在要做的就是保持在場上的狀態，打出好的內容，也希望盡快融入球隊的體系。」

富邦勇士隊總教練許晉哲（左）、領隊蔡承儒（右）、林志傑（中）。（記者叢昌瑾攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法