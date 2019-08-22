中職》「曾想逃避蹲捕」 獅大物捕手羅暐捷熬出頭

統一獅大物捕手羅暐捷。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅第2指名羅暐捷今到台南球場完成簽約，他坦言高二前曾對蹲捕有點排斥，從中得不到成就感，如今以高指名捕手身份加入獅隊，也激起對這個位置的興趣，盼能打破「攻擊型捕手」的印象，讓自己成為攻守兼具的捕手。

入選U18台灣培訓隊的羅暐捷，今向球隊請假，跟全家到台南球場簽約，並向全隊打招呼。18歲的他透露390萬簽約金要幫家裡繳房貸，「謝謝獅隊給肯定，其實沒有預設什麼時候加入職棒，既然進來就會盡全力把該做的做好。」

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代總教練劉育辰表示，外籍前打擊教練安德魯觀察過羅暐捷打擊，認為他比二軍大部分球員都還優異，給人「攻擊型捕手」的印象。羅暐傑也說，從小打擊就比較突出，確實比較有自信，反倒是蹲捕，「國小、國中一直漏接，被教練罵，開始想逃避這個位置。」

然而進高苑高中後，羅暐捷開始了解若要往職棒發展，捕手比其他位置更有優勢，決定認真面對它，雖然初期還是無法喜歡上本壘後方的世界，但教練也告訴他，「不可能馬上就有興趣，如果捕手那麼簡單，那每個人都可以蹲。」

羅暐捷用心投入練習，終於在高二下學期逐漸獲得成就感，產生興趣，他自認阻殺方面穩定度有待加強，希望能跟目前擁有最佳阻殺功力的獅隊鐵捕林祐樂請益。

雖然羅暐捷自我評估攻優於守，辰總認為，選手固然有自己的評估，還要跟其他人比較才比較準，像近期固定擔任開路先鋒的19歲新人林靖凱，也曾自我評估守優於攻，近期卻打出連續15場安打，打率維持3成高檔，「事實證明他沒有比其他選手還差。」

羅暐捷也會守外野，不過辰總表示他還年輕，會定年限讓他專攻捕手，羅暐捷也說，想朝捕手發展，給自己設定三年內上一軍的目標。

羅暐捷和獅代總教練劉育辰握手致意。（記者龔乃玠攝）

羅暐捷和家人。（記者龔乃玠攝）

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