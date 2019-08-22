日職》王柏融熄火4支0 火腿靠這兩棒擊垮西武免遭橫掃

王柏融今4支0沒表現。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕火腿隊今續戰西武，靠著渡邊諒與清宮幸太郎各擊出一發兩分砲、終場以5：3擊退西武，避免系列賽被橫掃的命運、也拿下8月的第3勝。擔任第6棒的王柏融則是4打數無安打、打擊率下降到.271。

兩隊本場比賽一開始都靠全壘打得分，3局下西武靠著開路先鋒秋山翔吾的陽春砲、先馳得點。不過火腿隊很快在下個半局還以顏色，4局上清宮幸太郎先獲保送、渡邉諒接著擊出一支兩分全壘打要回領先。6局上則換清宮自己也擊出一發兩分砲，連續兩天有全壘打的表現。

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西武在下個半局試圖反攻、兩出局後森友哉、栗山巧連續安打、追到只剩2分落後，火腿趕緊換上玉井大翔、最後他成功解決山川穗高、沒有讓傷害再擴大。

玉井大翔投1.1局、沒有被讓西武隊擊出任何安打後，火腿派上宮西尚生，不料他卻挨了本季首轟、被外崎修汰擊出一發陽春砲，西武追到只剩1分落後，火腿則在9局滿壘時靠著近藤健介的高飛犧牲打、攻下保險分，最後以5：3收下勝利。

西武投手本田圭佑主投5.1局、送出7K、但挨了渡邊諒1轟成為重傷害、最後苦吞敗投。火腿隊先發杉浦稔大僅投4局失1分、用了64球就被換下，最後由接替上場的公文克彦拿下勝投。

王柏融今天2局上第一個打席就苦被三振、接下來兩打數皆敲出飛球遭接殺，8局則擊出投手前的滾地球，藉由二壘跑者遭刺殺之際、上到二壘，不過最後沒能回來得分，下個半局在左外野的守備也被換為近藤健介。賽後打擊率下降到.271。

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