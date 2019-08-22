跆拳道》跆協人事、財務都有問題 體育署砍1年補助

體育署署長高俊雄、競技組組長洪志昌公布調查跆拳道協會之結果。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕跆拳道協會「家變」風波，經由教育部組成專案小組調查後，認定現任理事長吳兩平在任用人事、財務部份確實有違反法令、章程及妨害公益之情事，教育部以《國民體育法》第43條規定處以警告並限期令其改善，且除了選手選訓參賽經費外，停止協會明年度工作計畫經費部分補助1年。

跆協昨共有19名理事出席第12屆理事會第1次臨時理事會，卻因協會大門深鎖，19人在外空等逾1小時。今日體育署署長高俊雄痛斥協會，「我無法容忍任何一個擔任特定體育團體理事長放任會務運作越加惡化。」

請繼續往下閱讀...

教育部專案小組調查結果，吳兩平2個兒子非屬協會專任人員，但據訪談協會人員證稱，確實安排2子兼任跆協國際事務組及國際關係組組長，及指定2人擔任跆協所辦3大國際賽事的組長職務，領有出席費或工作費，該行為違反國體法第39條第6項應利益迴避等規定。

財務部分，跆協除了體育署、國訓中心補助部分，有相關憑證可以查證，協會在自籌款卻未建立財務運作管理內控機制，導致自籌款項所附支出憑證不齊或缺漏，難以確認實際支用數額，易有浮報、不實疑慮等問題。

面對跆協風波不斷，體育署競技組組長洪志昌表示，除了既有的行政調查，也會把相關事證移送至檢調等單位併案偵辦及參考；高俊雄透露，若跆協未來情況持續惡化，只要有新事證或惡意行為出現，將再送交專案小組處理，絕不能影響選手備戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法