日職》遲遲拿不下勝投資格 張奕惜吞生涯首敗（影音）

〔體育中心／綜合報導〕只差1個出局數就能取得勝投資格，歐力士台灣投手張奕今天最終沒能拿下，遭到衛冕軍軟銀連攻3分逆轉，張奕吞下一軍生涯首敗。歐力士終場1：5吞敗，終止5連勝。

張奕今日回到求學時期待過7年的福岡，挑戰先發3連勝，前4局成功壓制軟銀打線，只被松田宣浩敲出2支安打，沒有失掉分數，最快達到151公里，飆出2K，幫助歐力士以1：0領先。

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不過戰局到了5局下2出局後豬羊變色，張奕對福田秀平、柳田悠岐接連送出四壞球後，遭到內川聖一的二壘安打狙擊，隨後又被古巴洋砲賈西亞爾敲二壘打，一連失血3分，張奕被換下場。

最後張奕帳面上用83球投4.2局，被敲4支安打送出4次保送，失掉3分責失，吞下本季首敗，防禦率上漲到5.19。

反觀軟銀38歲老將和田毅，雖然首局就挨三壘安打失掉1分，但隨後越投越穩，最後投完6局只失1分，收下本季第4勝。軟銀重砲柳田悠岐本場傷癒回歸的第二戰，就在第7局轟出陽春砲，幫助軟銀終場5：1獲勝。

張奕吞生涯首敗。（取自歐力士官網）

張奕賽後表示：「對打者投得太小心了，保送打者之後又被抓到失投球，不好好反省不行。」誓言下次登板對軟銀要復仇。

歐力士監督西村德文則說，張奕5局2出局後投保送太浪費了，好像沒有意識到正在領先。此外他也認為，打線首局只拿1分，雖然對方投手首局後有做調整，但打線也沒再拿分數，是很可惜的地方。（更新時間：2133）

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